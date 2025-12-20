Más allá del litio: el negocio millonario de la fusión nuclear que China lidera y Argentina deja pasar

Mientras todos corren desesperados detrás del litio y celebran cada tonelada de cobre como si fuera la última botella de agua en el desierto, hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta: estamos mirando la película equivocada. O, peor aún, estamos mirando la foto de hace cinco años. ¿Acaso alguien cree realmente que la revolución de la Inteligencia Artificial se va a sostener sólo con baterías de autos? La respuesta corta es no. La respuesta larga involucra miles de millones de dólares, temperaturas más calientes que el sol y un grupo de minerales que Argentina tiene, pero que ha decidido, con esa desidia tan nuestra, ignorar olímpicamente.

Hablemos claro y sin vueltas. La discusión global ya no pasa por si el auto eléctrico va a dominar la calle. Eso es historia antigua. La verdadera batalla, la que define quién domina el siglo XXI, está en la fusión nuclear y la superconductividad. Y aquí es donde entran las potencias mundiales que necesitan tierras raras. Pero no cualquier tierra rara. Necesitan las que permiten domar al "sol artificial". ¿Y nosotros? Nosotros seguimos discutiendo reglamentos mientras el mundo se reparte la torta.

Según un informe lapidario de Eduardo Barrera, ex secretario de Minería y un tipo que sabe de lo que habla en la Unión Europea, las tierras raras han vuelto al centro del tablero, pero no por las razones que le venden en los diarios. Se trata de Itrio, Bario y Óxidos de Cobre. Son los insumos críticos para la Superconductividad de Alta Temperatura (HTS). Sin estos materiales, no hay confinamiento magnético del plasma. Y sin eso, no hay energía de fusión. ¿Le suena a ciencia ficción? China ya logró mantener un plasma a 100 millones de grados Celsius. No es ficción, es la billetera del futuro.

Cuando la soberbia tecnológica choca con la realidad geológica

Hay una máxima que circula en los pasillos de poder de Washington y Beijing: "Sin energía no hay Inteligencia Artificial". Es brutalmente simple. La IA General, esa que promete razonar como un humano (o mejor), consume energía de una manera voraz, casi obscena. Las energías renovables actuales no le hacen ni cosquillas a esa demanda. La única salida es la fusión nuclear —ojo, no confundir con la fisión de las viejas centrales que todos conocen—. Hablamos de energía limpia, barata y, sobre todo, infinita.

Aquí es donde la envidia debería carcomernos un poco. China no solo lidera el ranking mundial de patentes; ha puesto 2.000 millones de dólares sobre la mesa en una empresa estatal solo para llevar la fusión al mercado. Han roto récords con su reactor EAST, manteniendo el plasma estable por más de mil segundos. Mientras tanto, en Francia se construye el ITER y en Estados Unidos el MIT corre su propia carrera. Todos ellos dependen de una cosa: los imanes permanentes de nueva generación (REBCOs).

Estos imanes tienen una densidad magnética muy superior a los de neodimio que usa su disco duro o el motor de un Tesla. Son la llave maestra para la defensa, la computación cuántica y, fundamentalmente, la fusión. Quien controle el suministro de las tierras raras pesadas necesarias para fabricarlos, tendrá la sartén por el mango. Es un juego de suma cero donde los insumos se han vuelto armas geopolíticas. Estados Unidos, Europa, Corea y Japón ya están blindando sus cadenas de suministro. No es solo industria; es supervivencia estratégica.

¿Y saben qué es lo más irónico? Que la tecnología avanza tan rápido que los materiales que ayer eran "el futuro", hoy son commodities básicos. La competencia es feroz y no espera a nadie. Los países que entiendan esto, no solo venderán piedras; venderán influencia.

Argentina: el gigante dormido que prefiere la siesta

Ahora bien, bajemos a nuestra realidad, esa que a veces duele por lo absurda. Argentina aparece en este mapa global. No somos un páramo estéril. Tenemos antecedentes. Ya en la década del 40 sacábamos Monacita en Valle Fértil, San Juan. A finales de los 80, se hizo una exploración sistemática en Misiones. ¿Qué pasó después? Lo de siempre: la nada misma. Nos quedamos en los laureles, o mejor dicho, nos quedamos discutiendo la chiquita mientras el tren de la historia pasaba a toda velocidad.

El potencial no es solo geológico; es, o debería ser, estratégico. Barrera lo dice con todas las letras: Argentina debe priorizar la búsqueda de Tierras Raras Pesadas, que son las figuritas difíciles del álbum. Especialmente en la Patagonia, donde las arenas pesadas ofrecen un entorno favorable. Pero para eso hace falta algo que escasea más que el Itrio: visión de largo plazo.

No se trata de ir con un pico y una pala. Se trata de exploración moderna, con estándares ambientales europeos —porque si no, no se lo vendemos a nadie— y un plan de industrialización. Tenemos laboratorios públicos, tenemos científicos que saben de metalurgia extractiva, tenemos la materia gris. Pero está todo disperso, como piezas de un rompecabezas que nadie se digna a armar. ¿Vamos a seguir siendo meros espectadores?

La ventana de oportunidad está abierta, pero tiene fecha de caducidad. Las potencias no van a esperarnos. Si no nos integramos a las alianzas internacionales ahora, cuando estos minerales son considerados activos críticos, vamos a quedar pagando otra vez. La competitividad del mañana se decide hoy. Y no se decide con discursos, se decide con inversión y política de Estado.

Una frase que debería tatuarse en la frente de cada funcionario y empresario del sector: "Lo raro no son las tierras raras. Lo raro es que Argentina aún no haya tomado una decisión estratégica sobre ellas". Tenemos la geología, tenemos la historia y tenemos la oportunidad de subirnos a la revolución que moldeará la tecnología del futuro. La pregunta es si vamos a tener la agallas de hacerlo o si vamos a dejar que, una vez más, la historia la escriban otros con nuestros recursos.