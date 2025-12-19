Del sueldo al plato: ¿cuáles son los productores con mejor poder de compra?

Coninagro presentó una nueva edición de su informe mensual “Del Sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?”, en el que analiza la evolución del poder adquisitivo a partir del salario promedio de los trabajadores estables, medido por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), relevado por el Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con el reporte, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 los salarios tuvieron una suba interanual del 39%, por encima de la inflación del período (31,1%). Esta brecha se tradujo en una mejora real del 5,8% y en una recuperación acumulada del 25,9% respecto del piso alcanzado en marzo de 2024.

En octubre de 2025, la inflación mensual fue del 2,3%, mientras que el RIPTE avanzó un 2,7%, ubicándose por encima de la variación de precios. A valores constantes de ese mes, el salario promedio pasó de $1.236.416 en marzo de 2024 a $1.556.592 en octubre de 2025, consolidando la tendencia de recuperación del poder adquisitivo.

¿Cuánto rinde el salario?

El repunte del salario promedio medido por el RIPTE no solo se reflejó en los números, sino también en el changuito. Durante el último año, el poder adquisitivo mostró una mejora frente a los alimentos básicos, recuperando parte del terreno perdido en los años anteriores.

Entre los productos que más sintieron este alivio se encuentra la yerba mate. En octubre de 2025, el salario permitió comprar casi el doble que un año y medio atrás: pasó de 356 a 658 paquetes de medio kilo, marcando un salto del 85% en su poder de compra.

Otro caso destacado fue el de la leche, donde el poder de compra creció un 71,7%. Mientras en marzo de 2024 el ingreso promedio alcanzaba para 583 sachets de un litro, en octubre de 2025 esa cantidad ascendió a 1.001.

El aceite de girasol, otro bien sensible en la canasta alimentaria, también mostró una mejora: el salario permitió adquirir 81 botellas más, un incremento del 34% en términos reales.

Incluso en rubros más costosos como el asado, se observó un avance del 21,5% en el poder adquisitivo, que permitió sumar unos 24 kilos adicionales respecto a marzo de 2024.

En cuanto al huevo, el poder de compra del salario creció un 34%, equivalente a 81 docenas más. De 293 docenas posibles en marzo de 2024, se pasó a 318 en octubre de 2025.

Finalmente, el pan también mostró una mejora del 28% en términos reales, con 89 kilos adicionales. Así, el salario promedio pasó de alcanzar 319 kilos en marzo de 2024 a 408 kilos en octubre de 2025.

El impacto en los productores

Mientras que del lado de los consumidores la combinación de la recuperación del salario real y el rezago en el precio de los alimentos ha permitido mejorar el deteriorado poder de compra, para los productores de algunos alimentos este atraso relativo en los precios representa una dificultad.

El impacto se observa con mayor intensidad en productos como el arroz, vino y yerba mate, donde los costos han aumentado por encima de los precios, afectando la rentabilidad de los productores. Esta situación se replica en varias economías regionales que abastecen el mercado interno. Por poner algunos ejemplos: en el último año el arroz ha perdido el 43,6% de su valor real, la papa el 40,2% de su valor real y la cebolla 25%.

No obstante, los datos del informe Del Sueldo al Plato sugieren un posible cambio de tendencia. La mejora del poder adquisitivo de los salarios, más temprano que tarde, se está traduciendo en un incremento de la demanda y el consumo de alimentos, beneficiando a las economías regionales.

Dato inflación

INDEC informó que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%, alcanzando su valor mas alto en siete meses (abril 2025 2,8%) acumulando así, seis meses consecutivos de suba de la inflación mensual, desde 1,5% de mayo 2025. Con este resultado, la inflación acumuló en lo que va del año un incremento del 27,9% y un 31,4% en la comparación interanual.

Entre los rubros con mayores aumentos durante noviembre se destacaron los servicios públicos, que registraron una suba del 3,4%, y el Transporte (3%). Alimentos y bebidas no alcohólicas (el rubro de mayor peso en el índice general), aumentó 2,8% y volvió a ubicarse por encima del promedio, luego de varios meses por debajo del IPC.