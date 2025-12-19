"El guía" de los CEOs: tips para liderar, decidir y conformar equipos de trabajo

Tras haber sido durante años el gerente general de una de las empresas lácteas más importantes del país(Sucesores de Alfredo Williner, hoy a manos de Savencia) , Rodolfo Galloni decidió cerrar una etapa clave de su vida profesional de manera planificada. Lejos de retirarse por completo, transformó su jubilación en un nuevo propósito: hoy es una voz influyente entre los CEO’s argentinos, a quienes acompaña en la construcción de equipos de trabajo, el fortalecimiento del liderazgo y la toma de decisiones estratégicas en un contexto económico desafiante.

Galloni define esta etapa como un hobby con sentido, donde pone en juego décadas de experiencia ejecutiva. Actualmente lidera un grupo regional de Vistage, realiza mentoreo y coaching individual a primeros ejecutivos, participa como director externo en empresas y dicta charlas sobre gobernanza corporativa y liderazgo moderno.

Vistage: liderar entre pares

Durante la entrevista, Galloni explicó el rol que cumple Vistage como un espacio de confianza entre “números uno”. Se trata de una comunidad integrada por dueños y CEOs que comparten problemáticas que muchas veces no pueden discutir ni con sus equipos ni con sus superiores. Allí se trabajan cuestiones de estrategia, visión de largo plazo y modelos de gestión, a través de reuniones grupales mensuales y encuentros individuales de acompañamiento.

Un cambio profundo en la forma de gestionar

Galloni fue contundente al describir el momento que atraviesan las empresas argentinas. Durante años —señaló— muchas organizaciones gestionaron “puertas afuera”, apoyadas en la inflación, el contexto y los márgenes. Hoy, ese modelo quedó atrás.

“El nuevo escenario obliga a gestionar puertas adentro”, afirmó, poniendo el foco en la eficiencia, los procesos, los costos y la incorporación de tecnología. Según su diagnóstico, existe una crisis de adaptación producto de la falta de información, hábitos de gestión poco profesionalizados y una marcada brecha tecnológica.

Equipos de trabajo: tres pilares clave

Al referirse a la conformación de equipos sólidos, Galloni destacó tres factores fundamentales. En primer lugar, la necesidad de construir ambientes laborales sanos, ya que los entornos tóxicos terminan destruyendo cualquier proyecto. En segundo término, la importancia de alinear objetivos comunes por encima de los egos individuales. Y finalmente, el fin del liderazgo vertical: el modelo autoritario dejó de ser eficaz en organizaciones que buscan compromiso y resultados sostenibles.

Para graficarlo, recurrió a una analogía futbolera: el verdadero éxito no está en la suma de individualidades, sino en el funcionamiento del equipo.

Inteligencia emocional y liderazgo situacional

En el nuevo paradigma, el liderazgo efectivo exige habilidades que van más allá del conocimiento técnico. Escuchar, delegar y valorar al otro se vuelven competencias centrales. Galloni subrayó la relevancia de la inteligencia emocional y del liderazgo situacional: no todos los colaboradores se motivan de la misma manera.

Como ejemplo, citó al exdirector técnico Carlos Bianchi, quien supo gestionar talentos tan distintos como Riquelme, Palermo o el Mellizo desde estilos personalizados, potenciando al equipo en su conjunto.

Profesionalizar sin temor

La charla cerró con una reflexión final: la profesionalización no debería generar miedo en las empresas. No se trata solo de sumar conocimiento, sino de incorporar orden, método y procesos que permitan tomar decisiones más conscientes.

Para Galloni, este camino es indispensable si el país aspira a normalizar su economía y competir en un escenario cada vez más exigente.

Con la experiencia de quien ya transitó la cima del management, Rodolfo Galloni hoy acompaña a otros a recorrerla, convencido de que el verdadero liderazgo se construye puertas adentro y en equipo.