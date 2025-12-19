Claves del día: Santa Fe aprueba presupuesto, Rosario coloca deuda, Vicentin en manos locales y sube el desempleo

La Legislatura de la provincia de Santa Fe aprobó el Presupuesto Provincial 2026 y la Ley Tributaria, definiendo prioridades de gasto e ingresos para el próximo año en un contexto de fuerte atención ciudadana sobre el rumbo fiscal y económico. La sanción de estas leyes marca una hoja de ruta financiera que busca consolidar estabilidad frente a la volatilidad de mercados y tensiones sociales.

En Rosario, la Municipalidad concretó otra exitosa colocación de Letras del Tesoro, con una sobredemanda del 50%, lo que refleja el interés de inversores institucionales en activos municipales y cierto optimismo sobre la gestión de deuda local como herramienta para financiar obras públicas y servicios.

Un hito simbólico en la administración de bienes públicos es la primera subasta de un inmueble municipal, un evento posible gracias a la reciente puesta en marcha de la autonomía municipal de Rosario. Este remate —programado para el inmueble de Mendoza 1221, desocupado desde 2018— es el primero de su tipo porque hasta ahora la ciudad no contaba con competencias plenas para subastar propiedades estatales bajo su control directo. La autonomía, consagrada por la ordenanza municipal y la Constitución santafesina, habilita ahora al Banco Municipal a gestionar ventas online de bienes para destinarlos a proyectos y servicios comunitarios, como la refacción de una pileta terapéutica de rehabilitación.

En el plano judicial y empresarial, la Justicia otorgó al Grupo Grassi finalmente el control total de Vicentin, consolidando el traspaso de una de las principales agroexportadoras a capitales locales tras años de proceso concursal, con promesas de revitalizar su producción e infraestructura.

No obstante, la realidad socioeconómica presenta desafíos: la tasa de desempleo en el Gran Rosario alcanzó el 8,9% en el tercer trimestre de 2025, una de las cifras más altas del país, reflejando tensiones en el mercado laboral pese a algunos sectores productivos dinámicos. A nivel país bajó 7,6 a 6,6% en septiembre respecto de junio y se ubicó por debajo del 6,9% de setiembre de 2024.

Los mercados financieros tampoco quedaron al margen de estas señales mixtas. En jornadas recientes, dos estadísticas clave devolvieron impulso al mercado argentino: una caída de la tasa de desempleo y un superávit comercial de gran magnitud, reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Estos datos quebraron la tendencia negativa que predominaba en la percepción inversora y permitieron una revalorización de activos financieros vinculados al riesgo argentino.

Ese repunte se vio reflejado en bonos soberanos y ADR de empresas argentinas listados en Wall Street que subieron hasta el 10%, mostrando avances generalizados tras semanas de presión vendedora. La colocación de deuda en dólares con fuerte demanda y el descenso del riesgo país por debajo de los 600 puntos también se interpretaron como señales de confianza en el perfil crediticio del país. Además, las acciones de empresas argentinas en Wall Street revirtieron parte de sus pérdidas recientes, influenciadas tanto por el repunte local como por movimientos más amplios en mercados globales.

En cuanto al dólar, los diferentes tipos de cambio —oficial, MEP y CCL— mostraron estabilidad relativa en jornadas recientes, mientras que el mercado paralelo experimentó leves fluctuaciones. Esta calma ocurre en el contexto de un régimen cambiario que sigue atento a las políticas monetarias externas y a las expectativas de acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Este panorama combina tensión social, decisiones fiscales y judiciales relevantes, y señales mixtas de los mercados financieros. Rosario y Santa Fe se encuentran en el centro de estas dinámicas, donde las políticas públicas, la confianza inversora y los desafíos económicos interactúan marcando la agenda de fin de año para la ciudadanía y los operadores financieros.