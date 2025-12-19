ARCA negó una filtración de datos y aseguró que no hubo accesos indebidos

Ante versiones que comenzaron a circular en las últimas horas sobre una presunta filtración de datos personales de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado oficial en el que negó de manera categórica cualquier incidente de seguridad que haya afectado a sus sistemas.

Según informó el organismo, no se detectó ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos que administra. En ese sentido, ARCA remarcó que la información que aparece mencionada en la supuesta filtración no corresponde a datos confidenciales ni se encuentra protegida por el secreto fiscal, por lo que descartó la existencia de un riesgo para los contribuyentes.

Desde la entidad explicaron además que cuentan con mecanismos de monitoreo permanente sobre su infraestructura tecnológica, lo que permite detectar de forma temprana cualquier intento de intrusión o irregularidad en los sistemas informáticos. “Se aplican de manera continua las mejores prácticas en materia de protección de datos”, señalaron.

ARCA subrayó que su política de seguridad informática tiene como ejes centrales la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en línea con los estándares vigentes para organismos públicos que administran datos sensibles. Esta estrategia incluye controles preventivos, auditorías periódicas y protocolos de respuesta ante eventuales incidentes.

El comunicado busca llevar tranquilidad a los contribuyentes y frenar la difusión de versiones que, según el organismo, no tienen sustento técnico ni respaldo en hechos comprobables. En ese marco, ARCA reiteró su compromiso con la protección de la información fiscal y aduanera, y recordó la importancia de remitirse siempre a fuentes oficiales ante este tipo de situaciones.