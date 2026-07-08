¿Más controles, menos burocracia?: el equilibrio que busca el Gobierno para las importaciones

La política de importaciones volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. Mientras el Gobierno sostiene su estrategia de apertura comercial y simplificación de trámites, también analiza reforzar los mecanismos de control para evitar maniobras irregulares, una decisión que genera diferencias sobre cómo debe ejercerse la fiscalización.

El cambio de enfoque no implica necesariamente un regreso a los antiguos sistemas de autorizaciones previas, sino una modificación en la forma de supervisar las operaciones. La idea es reducir los controles preventivos en el ingreso de mercadería y concentrar las verificaciones en etapas posteriores, con mayores herramientas para detectar incumplimientos y aplicar sanciones cuando corresponda.

Segun trascendió, desde el oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes consideran que una menor intervención aduanera favorece la competencia, reduce costos y agiliza el comercio exterior. Por otro, quienes advierten que una flexibilización excesiva puede facilitar prácticas como la subfacturación, el contrabando o el ingreso de productos que no cumplen con la normativa vigente.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre una economía más abierta y un sistema de fiscalización capaz de garantizar reglas claras para todos los actores. En ese marco, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo que combine procesos más ágiles para las empresas con controles focalizados sobre las operaciones consideradas de mayor riesgo.

La discusión se produce en un contexto en el que el comercio exterior continúa siendo una herramienta central para impulsar la competencia y contener precios, aunque también plantea nuevos desafíos para la industria, la recaudación y los organismos encargados de controlar el ingreso de mercaderías.