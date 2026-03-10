El USDA recortó las proyecciones de soja y maíz para Argentina: ¿Qué cifras considera?

El último informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) introdujo ajustes en las proyecciones agrícolas para la campaña 2025/2026, con recortes en las estimaciones de producción de soja y maíz para Argentina y leves modificaciones en los balances globales de ambos cultivos.

En soja, el organismo redujo su cálculo para Argentina de 48,5 a 48 millones de toneladas, en línea con la evolución de la campaña y las estimaciones de los analistas privados, que ubican la producción promedio en 48,11 millones de toneladas, aunque algunos pronósticos del sector aún proyectan volúmenes superiores.

A pesar de este ajuste productivo, el USDA mantuvo sin cambios las previsiones comerciales del complejo sojero argentino. Las exportaciones de poroto se estiman en 8,25 millones de toneladas, mientras que las ventas externas de harina de soja se sostienen en 29 millones de toneladas y las de aceite de soja en 6,15 millones, ratificando el peso de la industria procesadora local en el comercio mundial.

En Brasil, principal productor global, el organismo mantuvo sin cambios su estimación de cosecha en 180 millones de toneladas y proyectó exportaciones por 114 millones de toneladas. Sin embargo, los datos oficiales brasileños muestran cifras algo menores: la Conab había estimado en febrero una producción de 177,99 millones de toneladas y exportaciones por 112,19 millones.

A nivel mundial, el USDA recortó levemente su previsión de producción de soja, que pasó de 428,18 a 427,18 millones de toneladas. En paralelo, también ajustó a la baja el cálculo de existencias finales globales, ahora estimadas en 125,31 millones de toneladas, por debajo de los 125,51 millones proyectados el mes anterior.

En el mercado de maíz, el organismo también introdujo un recorte en las proyecciones para Argentina. La estimación de producción se redujo de 53 a 52 millones de toneladas, aunque se mantuvo sin cambios la previsión de exportaciones en 37 millones de toneladas, lo que mantiene al país entre los principales proveedores globales del cereal.

Para Brasil, en cambio, el USDA elevó levemente su cálculo productivo de 131 a 132 millones de toneladas, mientras que sostuvo en 43 millones de toneladas la proyección de exportaciones. Las estimaciones oficiales brasileñas son más optimistas: la Conab había calculado una cosecha de 138,45 millones de toneladas y ventas externas por 46,5 millones.

En el plano global, el USDA incrementó su previsión de producción de maíz a 1.297,44 millones de toneladas, frente a los 1.295,91 millones estimados el mes anterior. Las existencias finales mundiales también fueron ajustadas al alza hasta 292,75 millones de toneladas, superando tanto el cálculo previo como las expectativas promedio del mercado.