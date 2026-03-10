Milei anticipó un fuerte ingreso de dólares, pero ordenó "que no se vayan a inflación"

El presidente Javier Milei aseguró este martes que la economía argentina podría enfrentar un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses y advirtió sobre la necesidad de evitar que ese flujo impacte en la inflación. Lo hizo durante su exposición en la apertura de la Argentina Week 2026, realizada en la ciudad de Nueva York, un encuentro orientado a promover inversiones internacionales hacia el país.

En ese marco, el mandatario destacó el contexto internacional y la mejora esperada en los términos de intercambio para la Argentina, señalando que el orden macroeconómico alcanzado por el Gobierno permitiría capitalizar ese escenario favorable.

“Aún en esta coyuntura transitoria, Argentina mejora los términos de intercambio; por lo tanto, hacer las cosas bien paga”, sostuvo Milei ante empresarios e inversores. Según explicó, el equilibrio fiscal alcanzado y la evolución de las cuentas externas generarían condiciones para un incremento significativo en el ingreso de dólares.

Durante su discurso, el Presidente se dirigió directamente al titular del Banco Central, Santiago Bausili, con una frase que rápidamente captó la atención del auditorio: “Preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas”.

Sin embargo, inmediatamente introdujo una advertencia vinculada al manejo monetario. Milei pidió cautela en la compra de divisas para evitar efectos inflacionarios derivados de una expansión monetaria indirecta. “Que no se vayan a inflación, por favor. Cuidado cómo los comprás”, expresó.

El mandatario también remarcó la independencia del Banco Central en la toma de decisiones, al señalar que, aunque tiene una visión personal sobre cómo debería actuar la autoridad monetaria, no intervendrá en su funcionamiento institucional.

El mensaje se enmarca en la estrategia oficial de posicionar a la Argentina como destino de inversiones internacionales, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la estabilización macroeconómica tras el ajuste fiscal implementado durante el último año.

Analistas interpretan que las declaraciones apuntan a anticipar un escenario de mayor ingreso de capitales, exportaciones fortalecidas y posible acumulación de reservas, aunque con el desafío de administrar esos flujos sin reactivar presiones sobre los precios.