Nuevo round: la Unión Europea endurece controles y complica exportaciones argentinas

La Unión Europea avanzó en un endurecimiento de las condiciones del acuerdo comercial con el Mercosur, introduciendo modificaciones en las cláusulas de salvaguardias agrícolas que impactan directamente en las exportaciones argentinas. La decisión refleja una estrategia más defensiva del bloque europeo frente a la apertura comercial que implica el tratado.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción de los umbrales que habilitan investigaciones por posibles distorsiones de mercado. Mientras que en el borrador inicial se contemplaba un 10% de variación en variables como importaciones o precios, el nuevo reglamento baja ese límite al 5%, lo que facilita la activación de medidas restrictivas.

Además, el sistema de monitoreo se vuelve más estricto: pasa de controles semestrales a un seguimiento permanente y proactivo, apoyado en observatorios de mercado europeos que analizarán precios, volúmenes y comportamiento comercial en tiempo real.

Este esquema otorga mayor poder a la Comisión Europea para intervenir rápidamente si considera que las importaciones desde el Mercosur afectan a los productores locales. En la práctica, implica una mayor incertidumbre para exportadores argentinos, que deberán adaptarse a reglas más exigentes y dinámicas.

El endurecimiento se da en un contexto donde el acuerdo abre oportunidades —como la eliminación de aranceles para gran parte de las exportaciones—, pero bajo condiciones más estrictas que buscan equilibrar el impacto sobre la producción europea.