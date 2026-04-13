Se volvió a picar entre EEUU e Irán: el petróleo y las bolsas arrancan en rojo

El precio internacional del petróleo volvió a superar los US$100 por barril en las últimas horas, impulsado por una fuerte escalada geopolítica tras el anuncio de Estados Unidos de bloquear puertos iraníes y el estratégico estrecho de Ormuz.

Según se conoció, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió más de 8% hasta ubicarse en torno a los US$104,50, mientras que el Brent avanzó cerca de 7% y superó los US$102.

El detonante fue el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán, lo que derivó en una decisión directa del gobierno estadounidense de iniciar un bloqueo naval en la región. Esta medida impacta de lleno en el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, generando temor a interrupciones en el suministro global.

El mercado reaccionó de inmediato ante el riesgo de escasez. Analistas internacionales advierten que, si el conflicto se prolonga, los precios podrían escalar aún más debido a la limitada capacidad de compensación por parte de reservas estratégicas.

En paralelo, los mercados financieros globales mostraron señales de tensión: bolsas asiáticas y europeas operaron en baja, reflejando la incertidumbre sobre el impacto económico de una crisis energética prolongada.

El encarecimiento del crudo vuelve a poner presión sobre la inflación global y podría trasladarse rápidamente a los costos logísticos y energéticos, con impacto directo en sectores productivos, incluido el agro.