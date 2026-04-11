Lluvias, granos, carne y tensión geopolítica: lo que dejó una semana clave para el agro

La semana del lunes 6 al viernes 10 de abril dejó un escenario atravesado por tres factores determinantes para el agro argentino: el clima, los mercados internacionales y la geopolítica. La combinación de estos elementos volvió a mostrar la alta exposición del sector a variables tanto locales como globales.

En el plano productivo, las lluvias registradas en la zona núcleo generaron interrupciones en plena cosecha gruesa. En áreas clave del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sudeste de Córdoba, los acumulados superaron los 100 milímetros en pocos días, provocando anegamientos y suelos saturados que impidieron el ingreso de maquinaria. La recolección de soja de primera y maíz temprano quedó prácticamente paralizada en muchos lotes, con preocupación creciente por pérdidas de calidad y demoras logísticas.

Si bien el aporte hídrico resulta positivo tras meses de exigencia climática, su concentración en momentos críticos del ciclo productivo genera efectos adversos. A esto se suma el deterioro de caminos rurales, una constante que amplifica el impacto de cada evento climático.

En paralelo, el frente ganadero mostró señales alentadoras en el mercado externo. Los precios de los cortes de alto valor destinados a la Cuota Hilton registraron un repunte, impulsados por una demanda firme desde Europa. Este escenario abre una ventana de oportunidad para la Argentina, tradicional proveedor de carne premium.

No obstante, la mejora en los valores internacionales convive con un problema estructural: la competitividad. El tipo de cambio, junto con costos internos elevados, continúa limitando la capacidad de la industria frigorífica para capitalizar plenamente estos precios. Así, el negocio exportador se mantiene en equilibrio, con márgenes ajustados y alta sensibilidad a cualquier cambio en las variables macroeconómicas.

El tercer eje de la semana estuvo marcado por la geopolítica. La tensión en Medio Oriente, particularmente en torno al estratégico Estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de petróleo y fertilizantes—, generó volatilidad en los mercados internacionales. Sin embargo, hacia el cierre de la semana, una tregua impulsada por el ex presidente estadounidense Donald Trump llevó algo de calma a los precios.

Este contexto impactó directamente en el mercado de granos y en los costos de insumos. El petróleo mostró fluctuaciones, arrastrando consigo a los fertilizantes, cuyo valor está estrechamente ligado a la energía. En tanto, los granos operaron con variaciones moderadas, atentos a cualquier alteración en el comercio global.

En síntesis, el agro argentino volvió a transitar una semana donde las oportunidades conviven con restricciones. Entre lluvias que frenan la cosecha, mercados que ofrecen mejores precios pero con limitaciones internas, y un escenario internacional incierto, el sector sigue navegando un contexto complejo que exige adaptación constante.