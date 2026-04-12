El efecto Medio Oriente: por qué la crisis global le daría un respiro inesperado a nuestras fábricas

Hay momentos en el mundo de los negocios donde el alivio podría no llegar por mérito propio, sino por la desgracia ajena.

El entramado productivo santafesino, asfixiado por los costos internos, el mercado recesivo y la sombra de una apertura comercial, asiste a un escenario global que podría ofrecerle un respirador inesperado.

No se gesta en un escritorio del Ministerio de Economía. Se cocina en Medio Oriente.

El encarecimiento global del crudo y las tensiones geopolíticas configuran un tablero donde competir ya no dependería sólo de la eficiencia de las plantas, sino de cuánto se encarece el resto del mundo.

El flete, la logística y el surtidor global

El barril de petróleo en alza golpea de lleno el corazón del comercio internacional.

China, la gran fábrica del mundo, depende en más de un 36% del crudo de Medio Oriente para mover sus engranajes. Un shock energético allí pega directo en su producción.

El resultado cruza los océanos: el costo de las importaciones asiáticas que amarran en el cordón industrial o ingresan por Buenos Aires tiende a subir.

A eso se suma el canal logístico. Los conflictos en zonas calientes afectan rutas críticas, como el estrecho de Ormuz, arteria vital del crudo global.

Las navieras desvían rutas marítimas. Los seguros se disparan. Los tiempos de entrega se vuelven una incógnita en las planillas de abastecimiento.

Importar se volvería más caro, más lento y, sobre todo, más incierto.

Para las fábricas de línea blanca rosarinas o las terminales agrícolas de Las Parejas, esto supone una hipotética ventaja táctica frente a la mercadería de afuera.

Como confesaba un histórico industrial de la zona esta semana: "Si el flete se va a las nubes, al menos el tractor asiático deja de respirarnos en la nuca".

Pero el espejismo tendría un límite marcado. El petróleo caro no discrimina y exporta inflación a todo el planeta.

Ahí es donde la ecuación local empezaría a crujir. China amortiguaría el golpe con herramientas de peso pesado: escala global, subsidios dirigidos y financiamiento hiperlaxo.

La industria argentina no. En el mercado doméstico, el insumo importado necesario para producir también subiría de precio.

Las fábricas regionales no tendrían el escudo estatal ni el colchón financiero para absorber el impacto de lleno.

La conclusión es de manual: la mejora relativa existiría en los papeles, pero podría ser temporal y la competitividad pyme correr el riesgo de perderse a largo plazo.

Porque, en el fondo, el factor que define la supervivencia fabril no es el crudo importado, sino la presión impositiva y la falta de productividad sistémica.

Sin embargo, el país guarda una carta diferencial: la energía propia.

Vaca Muerta y el cordón industrial podrían sellar una alianza estratégica. Gas y petróleo en abundancia mejorarían radicalmente los números del polo petroquímico y las fundiciones del interior.

Pero la energía local sólo salvará a la industria si hay precios verdaderamente competitivos, infraestructura y estabilidad regulatoria.

El dividendo geopolítico y el mapa del refugio

Más allá de la balanza comercial, Argentina detenta hoy un activo intangible que los fondos globales ya empiezan a valuar: es el estatus de santuario geopolítico.

Mientras el hemisferio norte reconfigura sus cadenas de suministro bajo amenazas bélicas, el histórico aislamiento sudamericano se transforma en una prima de riesgo a favor.

Asegurar flujos de gas continuos y blindados contra el fuego cruzado internacional es una garantía operativa que hoy ni Europa ni Asia pueden ofrecer.

Para el directorio de las compañías radicadas en el Gran Rosario, este escenario exige una lectura mucho más audaz frente al fenómeno del friendshoring.

Si los parques industriales santafesinos logran estructurar contratos de abastecimiento a largo plazo, podrían venderle a las multinacionales el bien más escaso: paz logística y soberanía energética ininterrumpible.

¿Tendrá nuestra dirigencia empresaria la agudeza para vender este polo como el puerto seguro definitivo del capital global?

¿O nos resignaremos a mirar el tablero por televisión, rogando que un barco asiático se demore para colocar la producción local?