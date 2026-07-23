Trading con cuentas Fondeadas de Futuros: cómo acceder sin capital propio y qué tener en cuenta antes de empezar

El interés por las cuentas de trading fondeado creció de forma sostenida en Argentina durante los últimos dos años. Cada vez más personas de Rosario y el interior del país buscan alternativas para operar en los mercados financieros internacionales sin comprometer su propio capital, y el modelo de las prop firms de futuros se convirtió en una de las opciones más accesibles para lograrlo.

La lógica es simple: una empresa especializada pone capital a disposición del trader. Este debe superar una evaluación que demuestre que puede operar con disciplina y control del riesgo. Si la aprueba, accede a una cuenta con capital real y cobra un porcentaje de las ganancias que genera — sin arriesgar sus ahorros más allá del costo de la evaluación.

Por qué creció el interés en Argentina

El contexto económico argentino empujó a muchos traders locales hacia los mercados internacionales de futuros. Operar en dólares, cobrar en dólares y gestionar el riesgo con reglas claras resulta atractivo frente a la volatilidad del mercado local. Las prop firms de futuros operan con instrumentos del CME — índices como el ES o el NQ, materias primas como el petróleo o el oro — y aceptan traders de Argentina sin restricciones.

El costo de entrada bajó significativamente en los últimos años. Con los descuentos activos disponibles hoy, una evaluación en una cuenta de $50.000 dólares puede costar menos de cincuenta dólares. El cupón de descuento Apex Trader Funding , por ejemplo, permite acceder a una cuenta de $50.000 por $49 dólares todo incluido — un precio que habría sido impensable hace dos años en el sector y lo consigue en Trader Fondeado.

Qué evalúan estas empresas antes de dar acceso al capital

El proceso de evaluación no mide conocimientos teóricos sino desempeño real bajo condiciones de mercado simuladas. El trader tiene que alcanzar un objetivo de ganancias sin superar un límite de pérdida máxima — conocido como drawdown — durante el tiempo que dure la evaluación.

Las reglas varían según la firma y el plan elegido. Algunas permiten aprobar en un solo día sin mínimo de tiempo, otras exigen varios días de operativa consistente. El drawdown puede calcularse en tiempo real o al cierre del día, lo que cambia completamente la gestión de riesgo recomendada para cada caso.

Lo que hay que tener en cuenta antes de empezar

El principal error de los traders que se acercan al sector por primera vez es subestimar la rigurosidad de las reglas. Una cuenta fondeada no es un entorno de aprendizaje — las reglas de riesgo son estrictas desde el primer día y la cuenta se cierra automáticamente si se supera el drawdown permitido.

La recomendación habitual entre quienes ya operan con estas cuentas es tener una estrategia probada antes de comprar la evaluación. Quienes ingresan sin experiencia previa suelen perder la suscripción sin llegar a aprobar.

Antes de elegir una firma conviene comparar las condiciones reales — reglas de drawdown, métodos de retiro disponibles para Argentina y el precio con descuento aplicado — en fuentes especializadas y actualizadas, ya que las condiciones cambian con frecuencia y lo que era válido hace tres meses puede haber cambiado.

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