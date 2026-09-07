Un centro para los morosos: Banco Nación baja la tasa y ofrece un alivio a deudores

Resumen Ejecutivo El Banco Nación redujo del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar deudas de tarjetas de crédito con mora de hasta 85 días.

redujo del 35% al para refinanciar deudas de tarjetas de crédito con mora de hasta 85 días. La medida disminuye el valor de las cuotas un 10,6% , generando un ahorro de $37.500 mensuales para financiaciones de $10 millones a 60 meses.

, generando un ahorro de para financiaciones de $10 millones a 60 meses. Durante 2026, la entidad acumula 109.507 operaciones refinanciadas por $503.300 millones, abarcando a más de 95.000 usuarios con alternativas de consolidación en pesos y UVA.

El Banco Nación anunció una reducción de la tasa para refinanciar deudas, que desde hoy pasa del 35% al 29%. La medida apunta a facilitar la regularización de obligaciones y mejorar la capacidad de pago de los clientes.

El impacto se refleja en el valor de las cuotas. Por ejemplo, para una deuda de $10 millones a 60 meses, la cuota estimada pasa de $354.900 a $317.400.

Esto representa una reducción de aproximadamente $37.500 por mes, equivalente a una baja del 10,6%. A lo largo de los cinco años de financiación, la disminución alcanza los $2,25 millones nominales.

Más de 109.000 operaciones refinanciadas durante 2026

La decisión se conoce en un contexto de fuerte demanda de alternativas para reestructurar deudas.

Según informó el Banco Nación, durante 2026 la entidad lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503.300 millones.

La entidad plantea estas herramientas como una respuesta para familias y clientes que atraviesan dificultades financieras y necesitan extender plazos o reducir el peso de sus obligaciones mensuales.

El esquema contempla distintas opciones de acuerdo con el tipo de deuda y el nivel de atraso.

Deudas dentro del Banco Nación

Los clientes pueden consolidar sus obligaciones en una financiación a tasa fija en pesos o en UVA.

En el caso de las alternativas UVA, la tasa nominal anual es del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y del 15% para el resto, más el correspondiente ajuste por inflación.

Deudas del BNA y de otros bancos

La entidad también ofrece una alternativa para reunir deudas originadas tanto en el Banco Nación como en otras entidades.

La financiación se realiza en UVA y, para quienes cobran su sueldo en el BNA, contempla una tasa nominal anual del 12%, más el ajuste por inflación.

Tarjetas con atrasos recientes

Para quienes registran atrasos de entre 1 y 85 días, el Banco Nación permite refinanciar saldos de tarjetas de crédito de hasta $30 millones, con plazos de entre 24 y 60 meses.

En este segmento se aplica desde hoy la reducción de la tasa nominal anual, que pasa del 35% al 29%.

Deudas con mora instalada

Para obligaciones que ya presentan una mora más prolongada, el BNA ofrece la posibilidad de cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales.

En estos casos, los plazos pueden extenderse hasta 120 meses, con tasas preferenciales y beneficios asociados al cumplimiento de los pagos.

Menor cuota y más plazo, las claves de la propuesta

La reducción de la tasa busca aliviar el peso mensual de las obligaciones y facilitar la regularización de deudas.

Para los clientes que puedan acceder a estas alternativas, el principal efecto será una menor cuota mensual, mientras que las diferentes opciones de consolidación permiten adaptar el esquema de pago al tipo de deuda y a la situación financiera de cada usuario.