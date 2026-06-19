El crédito vuelve al centro de la estrategia oficial para impulsar el consumo

El Gobierno nacional busca consolidar una nueva etapa de recuperación económica apoyándose en la expansión del crédito como una herramienta para dinamizar el consumo interno y sostener el nivel de actividad.

La estrategia apunta a que el financiamiento privado gane protagonismo en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor estabilidad macroeconómica.

La expectativa oficial es que una reducción gradual del costo del dinero permita ampliar el acceso a préstamos personales, financiamiento para bienes durables y líneas destinadas a empresas, generando un efecto multiplicador sobre distintos sectores de la economía.

Sin embargo, especialistas advierten que el éxito de esta política dependerá de varios factores. Entre ellos, la evolución del salario real, la continuidad de la baja de las tasas de interés y la disponibilidad de plazos de financiamiento que resulten atractivos tanto para consumidores como para entidades financieras.

Otro punto de atención es la capacidad de pago de los hogares. Si bien el crédito puede transformarse en un estímulo para la demanda, un crecimiento acelerado sin una mejora equivalente en los ingresos podría incrementar los niveles de endeudamiento y morosidad.

En ese escenario, el sistema financiero aparece como una pieza clave para canalizar recursos hacia el sector privado. La recuperación del crédito es observada por el mercado como uno de los indicadores que pueden acompañar una mayor inversión, la renovación del consumo y una reactivación más sostenida de la economía.

Analistas coinciden en que la consolidación de este proceso requerirá estabilidad macroeconómica, confianza en las variables financieras y una mejora gradual del poder adquisitivo, condiciones que permitirían que el crédito deje de ser un recurso de corto plazo para convertirse en un verdadero motor del crecimiento.