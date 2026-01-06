Un "groso" de Wall Street hizo proyecciones sobre Argentina: inflación, PBI y dólar

Goldman Sachs, una de las principales instituciones financieras de Wall Street, publicó un nuevo análisis regional que incluye estimaciones para la economía argentina en 2025 y 2026. El informe señala una clara desaceleración de la inflación y expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), aunque advierte que las tensiones sobre el tipo de cambio siguen siendo un riesgo importante.

La proyección del banco para la inflación en Argentina es que caiga al 20% en 2026, una cifra significativamente menor a los valores de doble dígito extremo que marcó el país en los últimos años y la más baja desde 2013 según el análisis.

En síntesis, las proyecciones de Goldman Sachs para Argentina en 2026 muestran una economía que transita hacia una inflación notablemente más baja y mantiene crecimiento del PBI positivo, aunque sujeto a riesgos cambiarios. El marco de reformas, disciplina fiscal y gobernabilidad política aparecen como variables clave para que estas estimaciones se materialicen.

Inflación en descenso tras años de subas

Tras dos años consecutivos con inflación de tres dígitos, Goldman Sachs sitúa el cierre de 2025 en 30,6%, el nivel más bajo desde 2017, con una expectativa de caída adicional para 2026. Esta moderación estaría impulsada por la consolidación del ajuste fiscal, reformas estructurales y una mejora relativa en las condiciones económicas internas.

No obstante, el informe advierte que las presiones cambiarias siguen siendo el principal riesgo al alza para la inflación proyectada, especialmente si se intensifican las tensiones en los mercados de divisas.

Crecimiento económico y actividad

Goldman Sachs estima que el PBI argentino crecerá 4,4% en 2025 y 2,7% en 2026, con un impulso tanto del consumo como de la inversión. Estas cifras reflejan una expansión económica que, si bien desacelera con respecto al año previo, sigue siendo positiva.

El informe también destaca que la contribución del arrastre estadístico —derivado de la fuerte recuperación reciente— disminuirá en 2026, lo que implica que el crecimiento estará más atado a la dinámica interna de la economía y no tanto a efectos rezagados.

Factores estructurales y marco político

El análisis de Goldman Sachs pone énfasis en la mejora de la productividad total de los factores, vinculada a la desregulación, reformas estructurales y un entorno más favorable para la inversión empresarial. El banco también incorpora el factor político: el resultado de las recientes elecciones de medio término, según su evaluación, refuerza la gobernabilidad y podría favorecer mayor inversión en los próximos años.

Asimismo, se indica que la disciplina fiscal del Gobierno —con la posibilidad de un presupuesto equilibrado por tercer año consecutivo— es vista como un pilar que sustenta estas proyecciones.