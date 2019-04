Caso Stornelli: juez de la Corte Suprema llamó a “dar el ejemplo” y declarar

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, aseguró que "es obligación" concurrir a una citación del juez y “dar el ejemplo” y se diferenció así de la conducta del fiscal federal Carlos Stornelli, que lleva tres semanas en “rebeldía”.

Rosatti no se refirió de manera directa al caso del fiscal de la causa de los cuadernos, imputado en la investigación por espionaje ilegal y extorsión que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Causa que tiene una vinculación con Los Monos en Rosario por el accionar del falso abogado y presunto espía Marcelo D’Alessio.

El juez de la Corte respondió a una pregunta del periodista Edi Zunino para su programa “El barro”: “¿Qué haría usted, en tanto miembro de la Corte, si lo citaran de un juzgado federal como testigo o imputado?”.

“Me presento. Es mi obligación. En este cargo, uno tiene que dar el ejemplo. Si no hay ejemplaridad moral, es muy difícil generar seguimiento de conductas”, respondió Rosatti según citó Perfil.

“¿Y si no le gusta el juez?”, fue la repregunta, en alusión al argumento empleado por Stornelli para faltar a cuatro citaciones de Ramos Padilla. “Esto no es cuestión de gustos. También puede haber jueces a los que no les guste esta Corte, pero es la Corte”, reforzó el ministro del máximo organismo judicial.

El juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuestiona, sin hacer nombres, la decisión del fiscal Carlos Stornelli de no presentarse a la Justicia. (vía @enelbarrotv). pic.twitter.com/uoUpYkomJs — Fernando Krakowiak (@fkrakowiak) 12 de abril de 2019

Rosatti llegó a la Corte Suprema impulsado por el actual gobierno nacional junto con quien hoy preside el cuerpo, Carlos Rosenkrantz. Ningún otro funcionario judicial de tan alta envergadura institucional se había referido, hasta ahora, al Caso Stornelli.