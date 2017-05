Clásico violento: denunció pérdida de visión por balazo de goma en la cancha

Una mujer denunció que recibió un balazo de goma de parte de la Policía minutos antes de que finalizara el clásico rosarino. Según sostuvo, se retiraba de la popular del estadio Marcelo Bielsa cuando el disparo le dio de lleno en uno de sus ojos. Aseguró que le quedó comprometida la visión.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Giuliana Scolieri dijo que tiene comprometida la visión en un ojo por un balazo de goma que recibió al finalizar el partido entre Newell´s y Central que tuvo lugar el domingo pasado en el club del Parque Independencia. De acuerdo a su relato, intentaba retirarse de la tribuna popular cuando fue herida. “Estaba subiendo las escaleras para poder salir, me di vuelta y me dieron un balazo de goma en el ojo”, señaló.

Luego, brindó más precisiones: “Estaba arriba en el pasillo para salir, no estaba pegada a la reja”, advirtió y agregó: “Lo que pasa es que tiraban a la cara no para dispersar a a gente. Si no, no me hubieran pegado en el ojo”.

Giuliana va a la cancha desde chica, de la mano de su padre. “Siempre fui a la popular”, aclaró y volvió a remarcar el accionar policial: “Fue violento como siempre. No justifico lo de la barrabrava pero no respondió sólo a eso. Yo estaba en la popular, imaginate la distancia que había y me pegaron en el ojo”, lamentó.

Más allá del problema de salud importante que debe atravesar, la joven aseguró que nada la alejará de su club. “Voy a seguir yendo a la cancha”, manifestó.

La violencia también ganó el domingo pasado, cuando sobre el cierre del encuentro deportivo se originaron incidentes adentro de la cancha y también en la tribuna, lo que obligó al juez a suspender el partido un par de minutos antes de la pautado. En ese marco, se generaron enfrentamientos entre algunos hinchas y la policía. El video sobre ese momento se puede ver en las redes sociales.