Detuvieron a uno de los responsables del Complejo Punta Stage

La Justicia federal cree que hubo una maniobra conjunta entre privados y públicos. Estima que los dueños de la productora y los dos responsables del predio Punta Stage crearon "el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes (especialmente de estimulantes de tipo anfetamínico y otras drogas sintéticas incluidas en el Decreto 772/15) por parte de distintas personas aún no identificadas en el evento denominado ‘Sasha New Years Eve Party’”.

