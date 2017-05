Dos por uno: pedido de inconstitucionalidad y primer rechazo de tribunal

Ramos recordó también un reciente dictamen de la Procuración General de la Nación en el que se sostuvo que el Estado argentino asumió el compromiso internacional de garantizar no sólo que se sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino también que se los sancione de manera adecuada, y afirmó también que esos casos tenían sin duda gravedad institucional.

En ese sentido, Ramos indicó que la interpretación del alcance de esta ley temporal surge de su propósito de origen, que fue limitar temporalmente los encierros preventivos. "Por lo tanto, la excepción al principio de irretroactividad de la ley cede y sólo se impone como deber la aplicación retroactiva o ultraactiva de una ley penal más benigna cuando haya sido sancionada antes de la sentencia o bien durante su ejecución, pero nunca podría afirmarse que en hechos donde ni siquiera el acusado fuese intimado, mucho menos detenido, pueda aplicarse una ley que no estaba vigente".

La fiscal recordó que "el problema de fondo se circunscribe a que el supuesto de cómputo excepcional de la prisión preventiva conocido como 2x1 operó como una ley temporal. Y ello aplicado al caso determina su inaplicabilidad porque cuando se descubrió el delito y Gallo inició su prisión preventiva ya no regía la referida ley en su redacción original. Por tanto, la aplicación ultra activa de la ley penal más benigna no corresponde en este caso porque cuando fue derogado el precepto del 2x1 la prisión preventiva de Gallo ni siquiera había comenzado".

