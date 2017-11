El duro reproche de la ex del Pájaro Cantero a los jueces

Lorena Verdún, ex esposa del ex presunto líder de Los Monos Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, se sentó a declarar este jueves pasadas las 10, en el tercer día del juicio a Los Monos, y apuntó directo contra dos de los jueces del tribunal.

–Acá hay dos jueces que absolvieron a los asesinos del padre de mis hijos– dijo con tono elevado la mujer de jean celeste gastado, calzado con brillantes y una remera negra que dejaba espacio para que se vislumbrara -justamente- el tatuaje en su brazo derecho del Pájaro Cantero.

–Guarde silencio– la interrumpió por primera vez el presidente del tribunal Ismael Manfrin, de forma seca y fuerte.

La ex esposa del Pájaro explicó que actualmente no tiene "ningún vínculo" con la presunta banda narcocriminal. Agregó que tiene lazos con su "cuñado Guillermo Cantero". Manifestó que desde 2008 que no estaba más unida sentimentalmente a su ex esposo, quien desde ese momento comenzó a estar en pareja con Mercedes Paz, hermana del asesinado Martín "Fantasma" Paz, cuyo crimen dio origen a la causa.



"La persona que tendría que estar sentada acá es ella. Fue su última pareja. Se me acusa por asociación ilícita. Tengo 39 años, tengo derecho a comprarme mi propio auto. El fiscal (Gonzalo Fernández Bussy) nombró dos autos y una moto que tuve y que vendí. El último lo compré en Aupesa. ¿Eso me hace formar parte de una asociación ilícita? Los detenidos son familiares míos", comentó.



Verdún, como varios de los imputados y los abogados, criticaron al por entonces juez de instrucción Juan Carlos Vienna. "Armó la causa", aseguró.



La imputada agregó que tras el crimen del Pájaro fue varias veces al Juzgado de Instrucción N° 4 de Vienna "a pedir las pertenencias". "Le molestaba. Quería meter presa a toda la familia. A mí me puso casi al final de la causa. No entiendo por qué yo y no Mercedes Paz", destacó.



"Vienna me amenazó. En ese momento estaba con (Fausto) Yrure en la oficina. Me pedía que le trajera el Mini Cooper de Mercedes (Paz) o me metía presa a mí o a cualquiera de mi entorno", señaló.



Además, expresó que siempre se "manejó" económicamente en la comercialización de ropa. "Hace años. Tuve un negocio que cerré después de los allanamientos de esos supuestos narco túneles. Lo tenía en esa cuadra", amplió.



Antes de finalizar su declaración, su abogada intentó incorporar como documental nueva un informe sobre su estado patrimonial, que fue rechazado por entender que no se trató de un hecho nuevo y que debió haber sido presentado anteriormente.



Daiana Cantero



Verdún también responsabilizó a los jueces que intervinieron en la causa por el siniestro vial fatal en el que murió su hija, Daiana Cantero. "Perdí a mi hija por esta payasada", disparó. Luego, Manfrin volvió a interrumpirla, conversó con su defensora y culminó el acto.