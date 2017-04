Inician sumario contra el fiscal Ponce Asahad

Pese a un supuesto compromiso de que el implicado se presentara en 48 horas en Fiscalía, eso no sucedió y se mantiene prófugo, ya que tampoco pudo ser hallado en un allanamiento posterior. Ahora, Baclini envió el pedido de sumario contra el fiscal, que trabaja en la Unidad de Flagrancia del MPA.

En un comunicado, el propio MPA detalló que Ponce Asahad no tuvo una respuesta inmediata del juzgado que requería su captura y que "venciendo los plazos legales de la aprehensión, se dispuso la libertad ". En ese momento, el sistema Cóndor de la Policía provincial detallaba el pedido vigente junto a la causa penal.

Entre ellos estaba Juan Pablo C., de 33 años, con captura vigente desde 2013, cuando no regresó a la cárcel de Coronda tras una salida transitoria. En su poder hallaron un revólver calibre 38.

