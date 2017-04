Macri habló sobre el femicidio de Micaela García: cuestionó al juez

"Hay varios jueces que están siendo cuestionados por no haber cumplido su labor", expresó Macri.

En una entrevista otorgada a Radio Mitre, el jefe de Estado criticó al magistrado que permitió que Sebastián Wagner saliera en julio del año pasado cuando esa situación debía darse en diciembre de 2019. "Este tipo de jueces no lo podemos tener. Tenemos que indignarnos como sociedad. Cuando un juez asume la responsabilidad tiene que entender la dimensión de su poder", añadió.

