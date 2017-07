Nació la primera beba por parto bajo el agua en el Roque Sáenz Peña

Vidal explicó que a determinada temperatura el agua sirve como analgésico. Así, Ángela no necesitó drogas para aliviar los dolores. Además, Vidal ponderó que en ese contexto la chiquita nació menos irritada e incluso señaló que se durmió rápido sobre su mamá. “Como una ranita, nos dijo la obstetra”, recordó.

Este viernes nació Alma, la primera beba parida bajo el agua en la nueva maternidad del hospital Roque Sáenz Peña. Llegó durante la mañana y su mamá decidió tenerla en la bañera de su habitación junto a su pareja, la médica y un enfermero. Usó el agua caliente como única analgesia. Desde que se inauguró la maternidad hace un mes y medio se registraron 13 nacimientos y en once casos se reemplazó la peridural por el agua.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo