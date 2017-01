La Pampa mantendrá como no laborables el 24 de marzo y el 2 de abril

"En Córdoba haremos una jornada de reflexión de la memoria, la verdad y la justicia en todas las escuelas de la provincia de Córdoba, para que allí se le diga sí a la democracia, sí a la vida y no al terrorismo de Estado. Esta medida alcanza a 930 mil estudiantes", adelantó.

En el mismo sentido, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó su rechazo al decreto presidencial que cambia el feriado del 24 de marzo, y planteó que hay cuatro fechas que deben ser fijas: el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio y el 24 de marzo, y explicó: "Estos cuatro feriados no pueden ser cambiados de fecha porque son fundacionales en el país", señaló.

El secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, fue contundente con su posición con respecto al tema: "No vamos a ser cómplices del gobierno nacional en la desmemoria y desmalvinización", afirmó.

"Son dos fechas que han causado un gran dolor y no las debemos olvidar. Tenemos que aprovechar esos días para recordarlo. No son feriados vacacionales", agregó el ministro.

"Estas fechas son muy importantes para los argentinos, por lo tanto el gobernador decidió que esos días sean no laborales. Invitamos al Poder Legislativo y al Judicial a adherir a esta decisión, así como también a todas las actividades privadas", dijo el ministro de Gobierno, Pablo Bensusan.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna anunció que en esa provincia se mantendrán como no laborales los días 24 de marzo –Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia– y el 2 de abril en el que se recuerda a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas y manifestó su rechazo el decreto de Mauricio Macri . Así, los estatales pampeanos podrían tener dos feriados por una misma fecha conmemorativa: el de Provincia y el de Nación.

