Qué le ocurre a tus ojos y a tu cerebro cuando pestañeás

¿Por qué no nos damos cuenta de que parpadeamos? El cerebro ignora cada parpadeo suprimiendo una señal nerviosa específica. Este signo señala a la mente que la imagen frente a nosotros ha cambiado y darnos cuenta de qué lo causó.

