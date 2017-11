Salta y Lagos: otros choques fatales en los que no funcionó la cámara

Que la cámara de videovigilancia ubicada en la esquina de Salta y Ovidio Lagos no haya funcionado correctamente el pasado lunes, cuando hubo un siniestro vial en el que perdió la vida Marcelo Seisas, no es una excepción. Ya hubo dos casos más, en los que murieron dos personas en choques que se produjeron en inmediaciones de ese lugar, donde no se pudieron aportar imágenes de esos dispositivos.

Según la explicación que recibió la fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias de parte del Centro de Procesamiento de Imágenes Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, hubo una "fluctuación del suministro que alimenta el dispositivo" que generó una inestabilidad en el software. Por este motivo, se interrumpieron las filmaciones a las 14.53 del pasado lunes, unas cinco horas antes del siniestro vial fatal.

La misma fiscal investigó la muerte de Diego Luciano Torres, conductor de una moto que murió tras ser atropellado en Catamarca y Ovidio Lagos el 16 de agosto del año pasado por el ex jugador de Colón Lautaro Andrés González Riaño. El futbolista, ebrio (1.45 g/l dio el test de alcoholemia), había evadido un control de tránsito en Salta y Lagos, casi embiste a un agente de control, dobló por Ovidio Lagos, cruzó el semáforo en rojo y luego colisionó contra el motociclista.

Para esa colisión fatal, Piazza Iglesias tampoco pudo contar con las imágenes de la cámara de videovigilancia de la esquina de Salta y Ovidio Lagos. Ese material servía para corroborar la evasión del procedimiento y las maniobras peligrosas que hizo González Riaño antes de embestir al motociclista. Todo terminó con un juicio abreviado en el que la fiscal se apartó por no estar de acuerdo con el proceso, ya que en un juicio oral el futbolista podía llegar a recibir una pena de hasta 25 años. Sin embargo, sólo recibió tres años de prisión efectiva, lo que significó que obtenga la libertad condicional. Hubo críticas hasta del director de Tránsito por el hecho.

El 5 de junio de 2014, Miriam Teresa Delorenzi, de 55 años, murió aproximadamente a las 23 en el Heca tras haber sido atropellada cerca de las 18.30 en Ovidio Lagos y Salta. El choque se produjo cuando un Seat que circulaba por Salta intentó evitar el choque a una moto, pero tras una brusca maniobra impactó contra la mujer y terminó sobre un puesto de diarios. Además, hubo otros tres heridos de menor consideración. En aquel suceso el dispositivo de videovigilancia tampoco sirvió para aportar imágenes a la investigación.

El conductor del Seat fue condenado en marzo de 2015 a tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación para manejar.