Una marcha, muchas preguntas: “¿Qué le pasó a mi mamá en esa comisaría?”

Cerca de las 21 ingresó a la comisaría 10ª (Darragueira 1158), supuestamente para hacer una denuncia contra motochorros que la asaltaron. “Luego se sucedieron hechos muy confusos y nuestra compañera murió encerrada y esposada en el interior de la comisaría”, lamentaron desde el gremio docente, que considera que “lo ocurrido es gravísimo y no puede quedar impune”.

María de los Ángeles París trabajaba como bibliotecaria en las escuelas Gurruchaga y Técnica 464 (ex Técnica 2). El miércoles 3 de mayo, luego de salir de la Técnica a las 18.30, hizo unas compras por la zona y tomó un taxi para su casa.

Erica, la hija de la víctima, dijo a Telenoche (El Tres) sentirse “triste y acompañada” y planteó la duda que recorrió a todos los presentes: “¿Qué le pasó a mi mamá en esa comisaría?”. Claudia, hermana de María de los Ángeles, añadió que los policías no la dejaron verla cuando estuvo detenida: “La mataron en la comisaría”.

