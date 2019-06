La fiscal Carla Cerliani, quien imputó este sábado al ex árbitro Martín Bustos por el delito de grooming, brindó detalles de la investigación. Informó que el sospechoso, vía Whatsapp, le recomendó al adolescente de Newell's que contactó con fines de abuso, que dijera que iba al "cumpleaños de una amiga". El consejo lo dio, ya que supuestamente si decía que iba a ver a un masajista podían hacerle "bardo".

El primer contacto que realizó Bustos –que dijo llamarse Martín Lucero– con el chico fue el 24 de mayo a través de Instagram, donde se presentó como "masajista deportivo".

En la audiencia imputativa de este sábado la fiscal reveló que Bustos le preguntó al chico si tenía una "molestia o sobrecarga" (muscular). Ante la respuesta negativa, Bustos replicó: "Bueno, igualmente vamos a meter una sesión para prevenir y relajar, supongo, ja ja ja".

En otro intercambio de mensajes, el adolescente le pregunta si puede hacer los masajes en la pensión del club. "No tengo problema de ir, el tema es que no me van a dejar entrar, no creo tener chance de entrar", respondió el sospechoso.

"Si querés puedo hablarlo con el coordinador de la pensión", indicó el juvenil de Newell's, a lo que Bustos expresó: "No hables nada porque no los van a dejar. Yo viví en pensiones, yo consigo algo tranqui".

El 31 de mayo el ex árbitro le escribió al jugador de inferiores que está "organizando para ir unos días a Rosario", y le dice que tiene varios clientes. Según los mensajes, le pidió que lleve a otros chicos y acordaron que iban a ir cuatro al encuentro.

"Y sí, yo encantado. El tema es que si son más de cuatro o cinco no nos van a dar los tiempos, ni a mí tampoco la energía, jaja. ¿Se entiende?", escribió el ex árbitro en Whatsapp.

A la vez, Bustos adviertió: "Si dicen que van a un masajista capaz que le hacen bardo, de última digan que tienen el cumpleaños de una amiga, y listo".

Cuando el adolescente le pregunta por el precio del servicio, el ex árbitro le responde: "Quedate tranquilo que les voy a hacer un súper precio, casi regalado. Lo que más me interesa es que conozcan el servicio y me hagan publicidad, ¿Se entiende?".

De acuerdo con la fiscal, Bustos preguntó: "¿200 pesos les parece bien, disponés de esa plata? Yo cobro entre mil y mil doscientos, pero ustedes ya son mis amigos, ja ja. Ya reservo el lugar, entre las 6 y las 9. Tienen prioridad en mi agenda. Pidan permiso para ir al cumple".

Bustos fue detenido a las 17.50 del jueves, cuando llegó a un departamento que había alquilado por un día para encontrarse con los menores. Este sábado fue imputado con prisión preventiva por 90 días por el delito de grooming.