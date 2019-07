La situación judicial de Rubén Darío Castiñeiras, más conocido como El Pepo, se agravó luego de que la fiscal del caso señalara al cantante como conductor de la camioneta que chocó el último sábado a la madrugada en Dolore. (Buenos Aires) y provocó la muerte de dos personas.

Pese a que el vocalista había declarado que no estaba él al volante en el momento del accidente, la fiscal del caso, Verónica Raggio, sostiene que sí y ordenó su prisión preventiva. El vocalista quedó imputado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas"

El accidente se produjo en la Ruta Provincial 63 en las primera horas del último sábado. El cantante de cumbia conducía una Honda CRV blanca y viajaba con tres acompañantes: Romina Cándias, la corista de la banda; Ignacio Abosalhee, el trompetista; y Nicolás Carabajal, el manager.

Estos dos últimos murieron por la gravedad de las heridas. La joven, junto con el líder del grupo, quedaron internados en el Hospital San Roque.

De los primeros indicios arrojados por la investigación se desprende que el accidente se desencadenó por una maniobra del conductor, mientras la visibilidad estaba reducida por la niebla. En ese accionar perdió el control y volcó fuera del camino.

En el momento que los socorristas llegaron al lugar para asistir a las víctimas, El Pepo se desligó de la responsabilidad del hecho. "Yo no manejaba. Nacho iba manejando, el pibito que está muerto ahí, yo no me golpeé nada", insistió en las imágenes difundidas por Crónica.

Sin embargo, fuentes judiciales allegadas al caso le confirmaron a Clarín que efectivamente el arista era el que estaba detrás del volante.

Asimismo, medios nacionales señalan que Raggio ordenó que le realizaran un control de alcoholemia al imputado, pero no fue posible porque no había un solo alcoholímetro entre Dolores y Chascomús.

El Pepo fue sometidos a análisis de sangre y orina, cuyos resultados demorarían varios días.