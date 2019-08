El director técnico de Newell's Frank Kudelka sugirió que Alan Aguerre sería de la partida el sábado próximo ante Unión desde las 15.30 en el Coloso Marcelo Bielsa. Además, indicó que el capitán Maximiliano Rodríguez se entrenó con normalidad y agregó aún no decidió si Lucas Villarruel reemplazará a Jerónimo Cacciabue. En tanto, afirmó que "no sirvió" el receso que tuvo el equipo, que no disputó ningún partido de Superliga en las últimas dos semanas.

En conferencia de prensa, el entrenador leproso expresó que aún no tiene definido el once inicial que utilizará el sábado ante el Tatengue. Comentó que Lucas Villarruel podría ser de la partida en lugar del mediocampista Jerónimo Cacciabue. Sería el segundo cambio que haría, ya que tendrá una variante obligada ante la salida de Fydriszewski a un equipo chileno.

"No sirve el receso. Esperamos recomenzar con la intensidad con la que pudimos jugar el primer partido. Es lo que nos toca", dijo sobre el partido ante Independiente, correspondiente a la 2ª fecha de la Superliga, que fue postergado. En ese marco se sumó que el fin de semana pasado no hubo actividad por las elecciones primarias nacionales.

Kudelka deberá hacer sí o sí un cambio con respecto al equipo que derrotó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que Francisco Fydriszewski se fue a préstamo a Antofagasta de Chile. Su lugar podría ser ocupado por Lucas Albertengo.

"Villarruel tiene chances de jugar. La decisión la tomaré mañana. Aguerre y Maxi están entrenando hace algunos días con normalidad", comentó el DT rojinegro.

Los once titulares para el sábado serían: Alan Aguerre; Facundo Nadalin, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bittolo; Julián Fernández, Lucas Villarruel, Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.