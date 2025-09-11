Aftosa: cambia la vacunación y el ahorro para los productores sería de u$s 25 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves importantes cambios que se aplicarán a partir del año próximo en la vacunación antiaftosa.

"A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción ganadera de aproximadamente 25 millones de dólares", indicó en su cuenta oficial de "X".

Según explicó, la medida establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria.

IMPORTANTE��

Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo.



A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 11, 2025

"Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares", estimó. Además, señaló que los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación.

"Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo"

En resumen, este conjunto de medidas anunciado por Caputo generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares.