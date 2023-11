Argentina reclamó en la OMC la apertura del mercado de EEUU para los cítricos dulces

Las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería presentaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un reclamo por la demora injustificada en la apertura del mercado de Estados Unidos a los cítricos dulces de Argentina.



El Secretario Juan José Bahillo afirmó que Argentina "ha dado todas las garantías de que no hay ningún riesgo sanitario en nuestras exportaciones y que, por ende, no hay razones válidas para seguir atrasando la apertura de un producto de vital importancia para una economía regional clave en nuestro país".



Cabe recordar que esta cuestión se ha planteado en numerosas ocasiones a nivel bilateral, reiterando que este producto es la prioridad número uno en las negociaciones de apertura con EE.UU., y que por ser contra-estación, no representa riesgo alguno para la producción norteamericana.



El titular de la cartera agropecuaria nacional, quien encabezó el reclamo junto a su par de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; señaló: "confiamos en que a partir de este planteo, se retome rápidamente el proceso en curso y se concluya con la apertura del mercado para nuestros cítricos dulces, sobre la base de la visión compartida con Estados Unidos de la importancia de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias con "evidencia científica suficiente", para de esta manera fortalecer la transparencia y previsibilidad del comercio internacional".