Bertini: "El industrial necesita que el cliente tenga plata y hoy el agricultor no está bien"

Agrievolution Summit convocó a más de 10 países para analizar la coyuntura y perspectivas de la maquinaria agrícola. Este año, la sede fue Argentina y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) se puso al frente de la organización. Precisamente, el presidente de la entidad Enrique Bertini habló con Ecos365 sobre "la foto" y lo que se viene para el sector, contemplando desafíos y obstáculos.

“Somos una industria que trabaja muy mancomunada con el productor agropecuario. Esa simbiosis es nuestra gran fortaleza, porque nos permite probar técnicas, estrategias y mejorar productos de forma rápida”, subrayó Enrique. Sin embargo, advirtió que la principal debilidad sigue siendo “la falta de una política industrial que sostenga un crecimiento simple pero constante en el tiempo, más allá de los vaivenes políticos”.

En relación a las decisiones de compra de productores y contratistas, el referente de CAFMA aconsejó evaluar el costo-beneficio de importar maquinaria usada, ya que el servicio de posventa nacional puede resultar decisivo: “Lo barato puede salir caro”, señaló.

Según los reportes de AgriEvolution, los indicadores de ventas, insumos y comercialización cerraron en rojo en todos los países miembros durante el primer semestre.

De cara al cierre del año, Enrique planteó dos variables clave: la necesidad de bajar retenciones para mejorar el poder adquisitivo del productor y la expectativa positiva que genera un mejor régimen de lluvias, luego de la histórica sequía de 2023.

“El industrial necesita que el cliente tenga plata y hoy el presente del agricultor no es bueno. La rueda de la economía tiene que ponerse en marcha para que el sector pueda acompañar”, sostuvo.

Sobre el aspecto tecnológico, resaltó que la maquinaria nacional acompaña las tendencias globales, aunque los costos de innovación aún son elevados: en sembradoras, por ejemplo, la tecnología digital puede representar hasta un 40% del valor del equipo. No obstante, confió en que, como sucedió con otras innovaciones, la masificación hará que los precios relativos bajen en el futuro.

Finalmente, destacó que Argentina no solo exporta maquinaria, sino también conocimiento: “Con la marca sectorial AgriEvolution llevamos al mundo la experiencia de la siembra directa, que ya demostró ser efectiva. Ese know-how nos abre puertas en todos los mercados”.