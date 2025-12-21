Entre jueces, juicios y negocios millonarios: Santa Fe entra en un año donde nada queda quieto

El cierre del año deja a Santa Fe parada sobre una línea de tensión donde confluyen decisiones judiciales, reconfiguraciones económicas, negocios estratégicos y debates políticos que anticipan un 2026 cargado de disputas.

Uno de los movimientos más sensibles fue el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia provincial, un hecho que no sólo impacta en el equilibrio interno del Poder Judicial sino también en el entramado del poder real. La designación que más interrogantes despertó fue la de Jorgelina Genghini, un nombre que no estaba en el radar público y cuya trayectoria como abogada de ART y aseguradoras -como San Cristóbal- encendió interrogantes dentro del mundo judicial en un contexto donde la industria del juicio laboral está en el centro del debate.

El dato no es menor: el fuero laboral rosarino registra unas 2.000 causas anuales por cada uno de sus diez juzgados (20.000 al año), una cifra que implica que cerca del 5% del empleo formal e informal del Gran Rosario inicia una denuncia cada año. A esto se suman fallos cuestionados, montos indemnizatorios que ponen en jaque la continuidad de pymes y hasta resoluciones judiciales que circulan entre abogados como ejemplos de fallos “copiar y pegar”, alimentando sospechas sobre el uso inapropiado —o directamente negligente— de herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema judicial. Entre los comentarios en los pasillos de tribunales circularían los comentarios de un fallo que habría ocurrido antes de algunas de las fechas citadas en la sentencia.

Para febrero se prevé que la Legislatura santafesina retome el tema de los juicios laborales. Hasta ahora las mayores resistencias a los cambios para reducir los costos de las empresas aparece del lado de algunos colegios profesionales, según reconocen los propios legisladores que están en el tema.

En paralelo, el sector productivo intenta cerrar el año con una noticia positiva: Santa Fe se posiciona con fuerza en el radar de la industria petrolera y minera. Este lunes Pan American Energy realizará en Rosario una charla y ronda de negocios destinada a pymes interesadas en integrarse a la cadena de valor energética. Durante 2025 ya desembarcaron en la provincia YPF y Techint en busca de proveedores locales.

Sin embargo, el desafío es grande: muchas empresas santafesinas deben acelerar procesos de profesionalización, escala operativa y dinamismo organizacional para cumplir con los estándares de la industria petrolera, y aún más con los de la minería, que además exige horizontes de inversión largos y, cada vez más, modelos asociativos y colaborativos para poder ingresar a esos mercados.

En el plano municipal, el Concejo aprobó el pliego para licitar el sistema de estacionamiento medido, que incluye control del estacionamiento indebido, sistema de información de ocupación y gestión de cobro. El nuevo esquema amplía la posibilidad para la participación de oferentes y redefine el destino de la recaudación: el 20% del estacionamiento medido y el 20% de los pagos inmediatos, junto con el 50% del remanente por gestión de cobro, se destinarán al Fondo Compensador del Transporte. También se propone modificar el horario de funcionamiento y establecer tarifas progresivas a partir de una Tarifa Base para Automóviles.

Pero la licitación más pesada que asoma en el horizonte será la de residuos urbanos. Para 2026, el Ejecutivo municipal proyectó 171.331 millones de pesos para el área de Higiene Urbana, un monto que no refiere sólo al contrato de recolección y disposición final, sino que incluye la totalidad del sistema: barrido, mantenimiento, servicios complementarios y gestión integral de residuos. Pero expone el peso de la basura en el gasto. El área representará el 14% del presupuesto municipal, confirmando su peso económico y político.

También hubo movimientos en materia urbanística. El Concejo aprobó cambios en los indicadores del Área de Protección Ecológica y Ambiental del Paseo Ribereño (La Florida), habilitando nuevas alturas y esquemas de construcción. Las modificaciones fijan una altura mínima de 4 metros, un máximo general de 7 metros y excepciones de hasta 11,50 metros, además de ajustes en el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS). Todo esto ocurre en uno de los peores años para la construcción privada, profundizando el debate sobre el modelo de desarrollo urbano.

En el frente comercial, el panorama es desigual. Un informe del Cocir y la Facultad de Ciencias Económicas mostró que, si bien mejoró levemente la ocupación de locales en el microcentro, aumentó la vacancia en shoppings y centros comerciales a cielo abierto. Rosario supera los mil locales comerciales vacíos, reflejando un consumo cada vez más fragmentado y un cambio estructural en los hábitos de compra.

El agro y la agroindustria, en cambio, cerraron el año con números récord. La campaña de trigo 2025/26 impulsó embarques históricos de casi 2,5 millones de toneladas en diciembre, el mayor volumen para ese mes, con fuerte actividad logística desde el nodo portuario del Gran Rosario y el Up-River. Esta dinámica consolida a la región centro-norte de Santa Fe como uno de los principales polos exportadores del país.

A esto se suma el primer embarque comercial de trigo con destino a China, realizado desde el puerto de Timbúes, con un volumen de 65.000 toneladas, un hito que abre una nueva puerta para el trigo argentino en el mercado asiático y refuerza la importancia estratégica de los puertos santafesinos.

El rebrote del girasol también traccionó inversiones. Molinos Agro inauguró en San Lorenzo una ampliación de su planta, con una inversión de 12 millones de dólares, que le permitirá alcanzar desde enero una capacidad de molienda de 500.000 toneladas anuales. El proyecto posiciona a la empresa, del Grupo Pérez Companc, con más del 10% del procesamiento nacional de girasol.

En este escenario, la Justicia confirmó el traspaso del control total de Vicentin al Grupo Grassi, que anunció el inicio formal de una nueva etapa operativa. La compañía habló de un plan de inversiones para modernizar procesos, garantizar eficiencia y proyectarse hacia nuevos mercados, apoyándose en alianzas comerciales y una visión de largo plazo. “Hoy nace una Nueva Vicentin Argentina”, afirmaron desde la firma.

El cierre macroeconómico agrega otra capa de tensión. Según los últimos datos oficiales, el desempleo en el Gran Rosario trepó al 8,9%, una de las tasas más altas del país, mientras que a nivel nacional sorprendió una baja del 7,6% al 6,6%. Sin embargo, el descenso nacional se explica principalmente por el crecimiento del empleo informal y del monotributo, un dato que relativiza la mejora y expone la fragilidad del mercado laboral.

Con la aprobación del Presupuesto Provincial 2026, colocaciones exitosas de letras del Tesoro, avances en autonomía municipal y subastas de bienes públicos, Santa Fe cierra el año con una certeza: las decisiones que hoy parecen técnicas o sectoriales están reordenando poder, economía y expectativas. El 2026 ya empezó a jugarse.