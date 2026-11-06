Cinco días sin bancos: cuándo vuelven a abrir y qué pasa con transferencias y cajeros

Ir al banco tendrá que esperar hasta el miércoles. Las sucursales de Rosario y del resto de Santa Fe permanecerán sin atención presencial durante cinco días consecutivos, desde este viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre. La coincidencia del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados por la visita del papa León XIV arma un paréntesis que obliga a trasladar operaciones al celular, los cajeros y las terminales de autoservicio.

El cierre tiene dos motivos distintos. Este viernes corresponde a la celebración de los trabajadores bancarios. A continuación llegan el sábado y el domingo, sin actividad habitual en sucursales, y las jornadas del lunes 9 y martes 10, alcanzadas por las disposiciones vinculadas con la visita papal.

La distinción del martes es importante: aunque el feriado por la agenda del pontífice comprende a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el Banco Central estableció un feriado bancario para todo el territorio argentino. Por eso, ese día tampoco habrá atención en las entidades de Rosario y Santa Fe. La medida quedó fijada mediante la Comunicación A 8487.

El calendario de cierre y reapertura

El cronograma combina medidas nacionales con una excepción provincial que prolongará la espera en territorio bonaerense:

- Viernes 6: sucursales cerradas por el Día del Bancario.

- Sábado 7 y domingo 8: fin de semana sin atención bancaria habitual.

- Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

- Martes 10: feriado bancario en todo el país, dispuesto por el BCRA.

- Miércoles 11: vuelve la atención en Rosario, Santa Fe y las demás jurisdicciones sin feriado. En la provincia de Buenos Aires continúa el cierre por la jornada vinculada con la misa del Papa en Luján.

Así, el paréntesis será de cinco días consecutivos en Santa Fe y se extenderá a seis en la provincia de Buenos Aires. El calendario oficial establece el feriado del miércoles exclusivamente para territorio bonaerense. BCRA

Transferencias y pagos: qué seguirá funcionando

El cierre de las sucursales no implica que desaparezcan las alternativas para mover dinero. Según el detalle difundido por Infobae en las cinco placas de su publicación, el homebanking y las aplicaciones bancarias seguirán disponibles para transferencias, pagos y otras operaciones digitales.

También estarán habilitados los cajeros automáticos para retirar efectivo. Otra opción será la extracción en comercios mediante tarjeta de débito, dentro de las condiciones y la disponibilidad del servicio.

Las terminales de autoservicio, por su parte, funcionarán según la disponibilidad de cada banco. Ese canal permitirá resolver las operaciones que cada entidad tenga habilitadas sin recurrir a una ventanilla.

Qué operaciones tendrán que esperar

La interrupción alcanzará a la atención presencial en sucursales y cajas. Quedarán pendientes los trámites que requieran la intervención de personal bancario, incluidos los depósitos o las consultas que deban realizarse por ventanilla.

La publicación también señala que el martes 10 no habrá compensación electrónica de operaciones. Ese proceso es diferente de las transferencias y los pagos que seguirán disponibles por los canales digitales: que una aplicación permita iniciar una gestión no significa que todos los circuitos bancarios se procesen durante el feriado.

Para los clientes de Rosario y Santa Fe, la fecha de regreso a las sucursales será el miércoles 11. Quienes deban operar presencialmente en la provincia de Buenos Aires tendrán que esperar hasta el jueves 12.