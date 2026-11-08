Autos chinos, Decathlon y Día: quién se queda con los clientes en una Rosario que consume menos

Reutemann presentó dos modelos nuevos de BAIC esta semana. En Portal Rosario preparan cinco aperturas para el mismo día. De Narváez firmó la compra de Día. Nadie está esperando que se recupere el consumo para salir a buscar clientes. Van por los que ya compran. Y muchos de esos clientes hoy les compran a otro.

Es la aparente contradicción de la semana: las ventas caen y las vidrieras se multiplican. Tiene explicación. Un mercado puede achicarse y seguir dando negocio a quien consiga ganar participación, comprar escala o abastecerse más barato. Y detrás de las vidrieras hay nombres conocidos. Cambian las marcas, pero muchas veces la disputa es entre empresarios que llevan años mirando el mismo bolsillo.

Autos: China compite, los concesionarios se cubren

El casi empate ya está hecho. Contamos 21 marcas chinas y familias chinas contra 24 de otros orígenes en Rosario y su área. Hace cinco años habría sido una broma. Pero empate de vidrieras no es empate de ventas.

El mercado nacional acumula 481.852 patentamientos hasta octubre: 12,8% menos, unos 70.900 autos. BYD pasó de 142 a 13.634 y ya es top 10. Sumó unos 13.500. Es decir: la china estrella llenó menos de una quinta parte del agujero. Mientras tanto, las marcas del pasado se desangran: Jeep -41,6%, Renault -38,5%, Peugeot -33,1% y Volkswagen -31,1%.

Ahí está la jugada. Varios concesionarios de Rosario venden de los dos lados: Neostar sumó BYD; Giorgi, MG; Reutemann y Seprio, BAIC; Marseille, Lynk & Co; Avec, del Grupo Quijada, Leapmotor. Si el cliente se cambia de fabricante, lo retienen dentro del grupo. Es una póliza. No una apuesta.

Pero la póliza no es igual para todos. Giorgi tiene Ginza (Toyota) y Ford, las dos marcas de las pick-ups que más resisten. La china es extra. Neostar tiene una cartera ancha: Nissan, Honda, Subaru, Kia, RAM, Suzuki. Reutemann vende Volkswagen, que se cae un 31,1%, y suma BAIC, Arcfox y Jetour: la china intenta tapar a la marca madre. Seprio vende Fiat y BAIC, pero en Rosario Fiat también la tiene Avec. Los que sumaron una china sobre una marca que pierde 30% o 40% corren para quedarse en el mismo lugar. No hay balances por concesionaria, pero la cuenta es esa.

Ojo con el apellido: hay dos Pesado Castro. J. Pesado Castro, de Jorge y su familia, armó la cartera china más grande (Geely, Chery, GWM/Haval/ORA, JAC, Jetour, DFSK, KYC), con Hyundai y Citroën. El Grupo Pesado Castro, el de Alfredo, Marcelo y Francisco, está atado a Volkswagen, Renault, Toyota y Chevrolet. Confundirlos cambia el mapa. González Johansen, por su parte, dio otro salto: con Avantek tomó la distribución nacional de GAC.

Y la pelea sigue después de la venta: cuotas, repuestos, taller y reventa. Cada salón nuevo es un cheque que hay que financiar sobre una torta que no crece. ¿Hay lugar para 45 marcas en una ciudad que patenta unos 2.000 0 km por mes?

Ropa: llegan las marcas, cierran las fábricas

Decathlon, Kiabi, Jack & Jones, ONLY, Balmohk, Indian, Miniso y H&M integran una lista de ocho desembarcos, expansiones o anuncios (H&M, prevista para 2027). En Rosario hay fecha: el 28 de noviembre abren cinco en Portal Rosario, más de 6.200 metros cuadrados en plena pelea navideña. Decathlon ocupará 3.841, su local más grande del país. También desembarca Victoria´s Secret.

¿Por qué vienen si la ropa se vende menos? Porque la cuenta les cierra por otro lado: el arancel de importación de ropa y calzado bajó en 2025 del 35% al 20%, la escala internacional abarata el costo y al shopping le da igual si la marca es local o extranjera: necesita metros ocupados. Del otro lado de la góndola, la producción textil cayó 26,5% entre enero y mayo, las prendas terminadas importadas crecieron 65% en volumen y la FITA contó 115 establecimientos cerrados en cuatro meses. Emilio Alal dejó de producir y despidió a más de 200. Laundry, del grupo XoXo, pidió concurso. Las ventas minoristas pyme de textil acumulan -4,6% en siete meses, según CAME.

Melocotón muestra otra respuesta de las marcas rosarinas. Hasta el cambio de gobierno hacía el 100% en el país. Hoy combina 60% de producción nacional con 40% en China y Paraguay. No es un cierre. Es un cambio de origen de la mercadería, y para los talleres esa diferencia pesa.

Detrás de las cinco aperturas está Manuel Antelo, rosarino y de familia fierrera. Por la rama materna, su abuelo fundó en 1930 una rectificadora de motores y, en plena Segunda Guerra, cuando no había repuestos, inventó un reemplazo de aros de pistón. Después levantó en Rosario una fábrica junto con la estadounidense Perfect Circle, la primera empresa del interior en cotizar en bolsa. Antelo compró Bendix Argentina en plena hiperinflación sin capital propio, fundó Ciadea en 1992, tomó Renault Argentina y se la vendió a los franceses en 1997. Repitió con Nissan. En 2002 se fue: “Una noche larga, larga, larga”. Montó Car One en Uruguay y Paraguay. Ahora vuelve, con GWM, Haval, Decathlon y Kiabi, justo cuando la economía se abre de nuevo. Lo mismo que lo trajo en los 90 y lo expulsó cuando todo se cerró. “No sé si vuelvo a vivir. Pero sí vuelvo a invertir”, dice. Y avisa dónde está el riesgo: “El riesgo es político, básicamente”.

Comprar escala, vender activos

De Narváez compró Día por u$s 53,8 millones: 40 millones por las acciones, 9 millones por tres años de licencia de marca y 4,8 millones de créditos entre empresas. Firmó el jueves y los locales cambian de manos el 12 de noviembre. Suma 991 tiendas, 751 de ellas franquicias. El nombre se mantiene tres años; después llegaría “Mas Go”. Para los proveedores aparece un comprador más grande: más alcance, pero también más poder para discutir precios, promociones y plazos. Venderle más puede exigir financiarle más. Y en Rosario queda la pregunta: ¿se pisan sus locales con los de DAR, la cadena de Rosental, que este año también se quedó con sucursales, como en Villa Constitución? El 24 de noviembre se inaugura el Centro Comercial de La Gallega en Funes en un lugar estratégico como es Galindo y autopista Rosario-Córdoba.

¿Cuántas empresas pasaron a manos argentinas desde que asumió Milei? Nadie lo cuenta oficialmente. Contamos alrededor de 25 compañías extranjeras que se fueron o anunciaron su salida desde diciembre de 2023; llegaron 11. En los casos documentados hay al menos diez en las que un grupo local tomó el control: Pluspetrol (Exxon), Vista (Petronas), Telecom (Telefónica), Newsan (P&G), Grupo ST (Mercedes-Benz), Edison (distribuidoras eléctricas), Mindlin (Loma Negra), ACA y Adecoagro (Profertil), De Narváez (Día) y, esta semana, el grupo de Mariano Bosch con las 900.000 hectáreas de Benetton. Ojo con el detalle: no compró Adecoagro, compraron sus socios. Es un recuento de casos, no un censo. Y nacionalizar es cambiar de dueño, no invertir de cero.

También pasa lo contrario. eToro compró la rosarina LB Finanzas, sin informar el precio: no pagó una fábrica, pagó un equipo. Lo dijeron ellos: su interés principal es “el equipo”, y Argentina será su puerta a Latinoamérica. Hitachi Digital anunció US$225 millones.

Dónde pueden aparecer los pedidos

Milei insiste en que no hará populismo para ganar la elección, pero el gabinete cambió el tono. La gira del RIGI arrancó en Rosario con una ronda que reunió a más de 2.500 pymes, contratistas y cámaras. El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, adelantó acá que sigue, probablemente en Córdoba. La geografía importa: Santa Fe y Córdoba concentran la metalmecánica, golpeada por la apertura. Según Adimra, la actividad metalúrgica cayó 3,3% interanual en septiembre, acumula -5,3% en el año y marcó el menor uso de capacidad instalada para ese mes desde 2016.

Y esta semana Caputo congeló los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027, extendió el plan de 18 cuotas hasta deudas al 31 de octubre y permitió usar saldos de IVA exportador para pagar deudas aduaneras. Nadie mueve la caja si no hay un incendio. En Rosario, el 87,4% de los embargos de ARCA de julio cayó sobre microempresas; en 2021 era 37,3%, según Fundación Apertura.

El cobre es la señal de largo plazo. Para las exportaciones mineras el litio ya es dato duro: US$4.742 millones en el primer semestre, récord. El cobre todavía es proyecto. Glencore reactivará su terminal de Puerto General San Martín, dentro de Terminal 6: mineroducto hasta Tucumán, tren hasta el Gran Rosario, barco por el Paraná. Bajo de la Alumbrera arrancaría en la segunda mitad de 2027; Agua Rica, recién en 2031. Santa Fe no tiene minas: tiene puerto, tren y una metalmecánica que podría proveer. Justo la que hoy se cae. El cobre no salva este año a nadie. Pero explica la gira.

La construcción, mientras tanto, cuenta otra historia. Loma Negra, ahora de Mindlin, informó por segundo trimestre consecutivo una caída del hormigón (-24,9% interanual), por menos obra pública y menos proyectos industriales. Lo único que amortiguó fueron “mayores despachos en Rosario”. Y ahí está la paradoja: Rosario compra más, pero Rosario paga más. Ya contamos que el índice de materiales de la Municipalidad subió 10% solo en mayo y que un empresario de la construcción nos dijo que “nos volvieron locos con los precios”. La ciudad que más demanda es la que más castigan.

El costo de llegar a diciembre

Mientras las empresas hacen esas cuentas, los activos argentinos están bajo presión. El riesgo país vuelve a coquetear los 1.000 puntos, su máximo desde octubre de 2025, y los repos en pesos a un día pasaron el jueves del 26% al 190%. Ojo: es un extremo de la rueda, no lo que paga una pyme. Pero muestra cuánto puede costar una urgencia. El REM recortó el crecimiento de 2026 a 0,7%, el Gobierno se enredó con gravar los CEDEAR y la dura derrota de Trump agravó el escenario. El frente externo se sigue complejizando.

Por momentos, los activos argentinos amenazan con no encontrar piso. Quienes mejor conocen el mercado admiten que no hay fundamentos macro suficientes para semejantes ventas, pero nadie parece mirar ya los números.

Y no se mide con la misma vara a todos. En Paraguay, la crisis del Ueno Bank derivó en la destitución del presidente Santiago Peña, la salida del titular del Banco Central y la detención de directivos. Su riesgo país pasó de 119 a 146 puntos en seis ruedas: una suba fuerte para su escala, pero a una distancia enorme de los 927 argentinos.

Para quien tiene que financiar mercadería, la cuenta es concreta. Una tasa nominal anual de 30% equivale a unos 7,4% en 90 días, antes de gastos e impuestos. Un descuento del proveedor menor a eso no justifica endeudarse para pagar al contado.

En Rosario, el presupuesto 2027 propone alivios en el DReI, el Ingresos Brutos municipal, para los que cumplen: hasta 20% para grandes superficies de alimentos, con tope de $12 millones mensuales; 20% y alícuota promocional de 1,55% para los proveedores de internet que acuerden ampliar redes, y hasta 50% para comercios cumplidores, con topes de facturación actualizados. Son medidas proyectadas: todavía no se descuentan de los gastos de diciembre.

El mismo presupuesto adelanta la propuesta de Patios Urbanos: terrenos privados vacíos que, con convenios y financiamiento empresario, se convertirían temporalmente en espacios de descanso. Y una respuesta a la mayor asistencia alimentaria: mapear qué produce Rosario para evaluar un alimento local de bajo costo logístico.

Los bancos vuelven a atender el miércoles 11, después de la visita del Papa León XIV, que no pasa por Rosario. Entonces empieza de nuevo otra película: compras navideñas, vencimientos y competidores con las persianas recién levantadas. Las marcas ya están haciendo lugar en las vidrieras. ¿Alcanza la caja para esperar a los clientes?

