Cómo recuperar el IVA de las inversiones del RIMI, paso a paso

Las pymes que invierten en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) pueden recuperar el IVA de esas compras tres meses después de computarlo. El trámite tiene dos etapas en ARCA: una presolicitud en el Sistema de Gestión de Inversiones, del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre, y la solicitud en el Sistema Integral de Recupero, con informe de un contador.

El trámite en resumen

Para quién Micro, pequeñas y medianas empresas (hasta Mediana Tramo 2) con Certificado MiPyME que invierten dentro del RIMI Dónde se hace En el sitio de ARCA: presolicitud en el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) y solicitud en el Sistema Integral de Recupero (SIR) Cuándo Presolicitud del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre; hasta cuatro solicitudes por año Organismo ARCA Normativa Resolución General ARCA 5922/2026

Resolución General ARCA 5889/2026 (Sistema de Gestión de Inversiones)

Quién puede pedir el IVA del RIMI

El RIMI fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, la misma que estableció un régimen de promoción del empleo registrado. Está pensado para micro, pequeñas y medianas empresas hasta la categoría Mediana Tramo 2, que tienen que contar con el Certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio en que hacen la primera inversión.

En mayo de 2026 se reglamentó el procedimiento para adherirse al RIMI y en agosto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema donde se registran las inversiones. El beneficio alcanza a bienes muebles amortizables nuevos, salvo autos, y a obras para la actividad productiva en el país. Los activos financieros y los bienes de cambio quedan afuera.

Hay que llegar a un monto mínimo de inversión dentro de los dos años del régimen: US$ 150.000 para una microempresa, US$ 600.000 para una pequeña, US$ 3.500.000 para una mediana tramo 1 y US$ 9.000.000 para una mediana tramo 2.

Los sistemas de riego, los bienes de alta eficiencia energética, las mallas antigranizo y los animales de genética superior no tienen monto mínimo. En el campo, eso permite, por ejemplo, incorporar un equipo de riego aunque la inversión sea chica.

Quedan afuera las empresas alcanzadas por las exclusiones del artículo 184 de la ley, entre ellas las que están en quiebra o tienen deudas firmes e impagas con el fisco, y las que ya reciben los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por las mismas inversiones.

Paso a paso: cómo recuperar el IVA de las inversiones del RIMI

Registrá la inversión en el SGI. Cargá cada bien u obra en el Sistema de Gestión de Inversiones de ARCA, con su fecha de puesta en marcha, y vinculá las facturas. Ahí elegís los beneficios: el recupero del IVA y, si te sirve, la amortización acelerada en Ganancias. Pagá el IVA facturado. Solo se puede pedir el IVA de facturas que ya pagaste. Esperá tres períodos fiscales mensuales. El crédito de IVA de una compra se puede pedir después de tres meses contados desde el período en que se pudo computar en la declaración jurada. Presentá la presolicitud en el SGI. Del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto o noviembre, entrá a la pestaña «Presentación de presolicitud SIR». Con esa presolicitud ARCA asigna cupo fiscal a cada factura. Consultá el cupo asignado. Desde el día 15 de ese mes, revisá en la pestaña «Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal» qué facturas tienen cupo. Pedí el informe del contador. Un contador público independiente tiene que opinar sobre la legitimidad del IVA y su vínculo con la inversión, y confirmar que el bien sigue en el patrimonio de la empresa. El informe va en PDF. Ajustá la declaración jurada de IVA. Restá el monto que vas a pedir del saldo técnico a favor de la última declaración jurada, en el campo «Otros conceptos que disminuyen el saldo técnico a favor del responsable», con el código 22. Presentá la solicitud en el SIR. Entrá con clave fiscal al Sistema Integral de Recupero, que trae desde el SGI las facturas con cupo, y adjuntá el informe del contador. El crédito que reconozca ARCA sirve para cancelar impuestos propios o para pedir su devolución.

Fechas y plazos

La presolicitud se presenta solo en cuatro ventanas por año: del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre. Desde el día 15 de esos meses se puede consultar el cupo asignado. Se pueden hacer hasta cuatro solicitudes por año calendario. La de noviembre de 2026 cierra el día 10; la siguiente abre el 1 de febrero de 2027.

Para la amortización acelerada, los datos tienen que estar cargados en el SGI antes del vencimiento de la declaración jurada de Ganancias en la que se compute. El plazo para hacer las inversiones del régimen es de dos años, contados desde su puesta en marcha en mayo de 2026.

Cuándo Qué hay que hacer Hasta el 10 de noviembre de 2026 Presolicitud de la ventana de noviembre en el SGI Del 1 al 10 de febrero de 2027 Presolicitud de la ventana de febrero en el SGI Del 1 al 10 de mayo de 2027 Presolicitud de la ventana de mayo en el SGI

Errores comunes

Presentar fuera de la ventana. Fuera de los días 1 a 10 de esos cuatro meses no se puede pedir cupo: hay que esperar a la siguiente ventana.

Fuera de los días 1 a 10 de esos cuatro meses no se puede pedir cupo: hay que esperar a la siguiente ventana. Incluir IVA que no está pagado. Las facturas impagas no entran en la solicitud.

Las facturas impagas no entran en la solicitud. Querer mover el cupo. El cupo no se pasa de una factura a otra y no se puede cambiar el período ni el monto asignado. Sí se puede renunciar al cupo de una factura antes de pedirla en el SIR.

El cupo no se pasa de una factura a otra y no se puede cambiar el período ni el monto asignado. Sí se puede renunciar al cupo de una factura antes de pedirla en el SIR. Olvidar el ajuste en la declaración jurada de IVA. Restar el monto del saldo técnico con el código 22 es un requisito de la solicitud.

Restar el monto del saldo técnico con el código 22 es un requisito de la solicitud. No tener los datos fiscales al día. Para usar el SGI hace falta el Domicilio Fiscal Electrónico constituido, el domicilio fiscal actualizado y el código de actividad vigente.

Para usar el SGI hace falta el Domicilio Fiscal Electrónico constituido, el domicilio fiscal actualizado y el código de actividad vigente. Vender el bien antes de tiempo. Si sale del patrimonio dentro de los dos ejercicios desde su puesta en marcha, salvo las excepciones de la ley, se pierde el beneficio y hay que devolver lo recuperado con intereses.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto hay que esperar para recuperar el IVA del RIMI?

El IVA de una inversión del RIMI se puede pedir después de tres períodos fiscales mensuales desde el período en que se pudo computar el crédito, y siempre dentro de una de las cuatro ventanas anuales de presolicitud.

¿Para qué se puede usar el IVA recuperado en el RIMI?

El crédito de IVA que reconoce ARCA en el RIMI se puede usar para cancelar deudas por impuestos propios o se puede pedir su devolución.

¿Es obligatorio el informe de un contador para recuperar el IVA del RIMI?

Sí. Cada solicitud de recupero del IVA del RIMI lleva un informe de un contador público independiente, en PDF, que se adjunta en el Sistema Integral de Recupero.

¿Cuántas veces por año se puede pedir el IVA del RIMI?

El IVA del RIMI se puede pedir hasta cuatro veces por año calendario. Cada pedido empieza con una presolicitud en el SGI, que solo se presenta del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre.

¿Se puede pedir el IVA y también la amortización acelerada?

Sí. Los dos beneficios del RIMI se eligen en el Sistema de Gestión de Inversiones. Para la amortización acelerada en Ganancias, la información tiene que estar cargada antes del vencimiento de la declaración jurada en la que se compute.

Normativa y fuentes oficiales

El trámite está en la Resolución General ARCA 5922/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre de 2026. Esa norma modificó las resoluciones generales 5173, del Sistema Integral de Recupero, y 5889, del Sistema de Gestión de Inversiones.

El régimen surge de la Ley 27.802, el Decreto 242/2026 y la Resolución General Conjunta 5849/2026. ARCA explica el sistema de inversiones en su página de novedades.

Última actualización: 06/11/2026.