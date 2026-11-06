Milei y las retenciones: "trabajamos para eliminar este invento nefasto para siempre"

Resumen Ejecutivo El presidente Javier Milei ratificó ante la Sociedad Rural Argentina el objetivo de eliminar definitivamente las retenciones , calificándolas como un invento nefasto.

ratificó ante la el objetivo de eliminar definitivamente las , calificándolas como un invento nefasto. Durante el 160° aniversario de la entidad, destacó una reducción impositiva acumulada de casi cuatro puntos del PBI y la eliminación de más de 18.000 regulaciones.

y la eliminación de más de 18.000 regulaciones. El mandatario resaltó las solicitudes del RIGI por más de USD 210.000 millones y los avances en acuerdos comerciales y aperturas de mercados internacionales.

El presidente Javier Milei volvió a poner a las retenciones en el centro de su discurso ante el sector agropecuario. Durante su participación en el Encuentro de Delegados, Directores y Miembros del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el mandatario ratificó que su objetivo es avanzar hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación y aseguró que el Gobierno trabaja para terminar con lo que definió como un “invento nefasto”.

“Gracias a eso pudimos presentar un plan consistente de baja permanente de retenciones que le brinda más previsibilidad al sector agropecuario y trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”, afirmó el mandatario ante más de 400 asistentes reunidos en el predio de Palermo.

El encuentro se realizó este viernes 6 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el 160° aniversario de la entidad ruralista, fundada en 1866. Participaron delegados y dirigentes de distintas regiones del país, autoridades nacionales, representantes de la Mesa de Enlace y empresarios del sector.

Retenciones: el compromiso de avanzar hacia su eliminación

El mensaje dirigido al campo tuvo como uno de sus principales ejes la política tributaria. Milei reconoció el impacto que históricamente tuvieron las retenciones y otras restricciones sobre la producción agropecuaria y defendió las medidas adoptadas por su administración para reducir la carga impositiva.

El Presidente sostuvo que la estrategia oficial apunta a mejorar la competitividad mediante una combinación de reducción de impuestos, desregulación, apertura comercial y disminución de los costos que enfrentan las actividades productivas.

En ese sentido, planteó que la competitividad no depende exclusivamente de las condiciones internacionales, sino también de las reglas internas y de las facilidades para invertir y desarrollar negocios en el país.

“La competitividad se construye haciendo que sea más fácil montar negocios en el país, tanto a nivel burocrático como a nivel tributario”, expresó.

El balance económico que presentó ante los dirigentes rurales

Durante su exposición, Milei repasó los principales indicadores económicos de su gestión y destacó la desaceleración de la inflación. Según las cifras mencionadas por el mandatario, la inflación anual pasó del 211% registrado al inicio de su Gobierno a ubicarse actualmente en torno al 30%.

También aseguró que la reducción acumulada de impuestos equivale a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y que fueron eliminadas más de 18.000 regulaciones y trabas administrativas.

En materia de actividad económica, sostuvo que la Argentina acumula un crecimiento superior al 10% desde diciembre de 2023 y defendió el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales del programa económico.

El Presidente vinculó estos resultados con la posibilidad de generar mejores condiciones para la inversión privada y sostuvo que el crecimiento requiere empresarios dispuestos a asumir riesgos, innovar y ampliar sus actividades.

Más mercados para las exportaciones y nuevas inversiones

Otro de los puntos destacados del discurso fue la inserción internacional de la Argentina. Milei mencionó los avances en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur y Estados Unidos, además de las negociaciones con EFTA y la solicitud de adhesión al acuerdo transpacífico.

Según indicó, el Gobierno lleva adelante más de 500 aperturas de mercados, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales para los sectores productivos nacionales.

También hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, de acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, registra solicitudes de proyectos por más de 210.000 millones de dólares.

En ese escenario, destacó el aporte de actividades como la energía, la minería, la economía del conocimiento y el agro, a las que señaló como sectores estratégicos para la generación de divisas y el crecimiento económico.

Vandalismo rural y defensa de la propiedad privada

En su referencia a la problemática de la seguridad rural, Milei mencionó la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que propone endurecer las penas contra el vandalismo rural.

La iniciativa está vinculada con la protección de la propiedad privada y de los establecimientos productivos, una cuestión que forma parte de los reclamos planteados por distintos sectores del ámbito agropecuario.

“Sin empresarios no hay trabajo”

Más allá de los anuncios económicos y las referencias específicas al agro, el Presidente dedicó una parte importante de su exposición a reivindicar el papel del empresariado en el desarrollo nacional.

Milei sostuvo que la inversión privada es fundamental para generar empleo, impulsar la innovación y ampliar la capacidad productiva. En ese marco, destacó la relación entre empresarios y trabajadores como dos protagonistas necesarios para el crecimiento.

“Un país productivo se construye con dos protagonistas que se necesitan mutuamente: el empresario y el trabajador. Sin empresarios que se animen, no hay trabajo que ofrecer, y sin trabajadores ni la mejor idea puede escalar”, expresó.

Hacia el cierre, volvió a convocar a los productores y empresarios a invertir, contratar personal, innovar y conquistar nuevos mercados.

“Cuando digo que quiero más empresarios, estoy diciendo que quiero más empleo, más oportunidades y mejores ingresos para todos los que trabajan”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido al sector productivo: “Ustedes sigan haciendo lo que mejor saben hacer: arriesgar, producir y ganar mercados. Inviertan, contraten, innoven”.

La eliminación definitiva de las retenciones volvió así a ocupar un lugar central en el mensaje presidencial ante la dirigencia rural. Aunque Milei ratificó que ese es el objetivo de su administración, el desafío para el sector será seguir de cerca los próximos pasos de la política tributaria y los tiempos en que esas medidas puedan concretarse.

Javier Milei volvió a poner a las retenciones en el centro de su discurso ante el sector agropecuario. Durante su participación en el Encuentro de Delegados, Directores y Miembros del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Presidente ratificó que su objetivo es avanzar hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación y aseguró que el Gobierno trabaja para terminar con lo que definió como un “invento nefasto”.

“Gracias a eso pudimos presentar un plan consistente de baja permanente de retenciones que le brinda más previsibilidad al sector agropecuario y trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”, afirmó el mandatario ante más de 400 asistentes reunidos en el predio de Palermo.

El encuentro se realizó este viernes 6 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el 160° aniversario de la entidad ruralista, fundada en 1866. Participaron delegados y dirigentes de distintas regiones del país, autoridades nacionales, representantes de la Mesa de Enlace y empresarios del sector.

Retenciones: el compromiso de avanzar hacia su eliminación

El mensaje dirigido al campo tuvo como uno de sus principales ejes la política tributaria. Milei reconoció el impacto que históricamente tuvieron las retenciones y otras restricciones sobre la producción agropecuaria y defendió las medidas adoptadas por su administración para reducir la carga impositiva.

El Presidente sostuvo que la estrategia oficial apunta a mejorar la competitividad mediante una combinación de reducción de impuestos, desregulación, apertura comercial y disminución de los costos que enfrentan las actividades productivas.

En ese sentido, planteó que la competitividad no depende exclusivamente de las condiciones internacionales, sino también de las reglas internas y de las facilidades para invertir y desarrollar negocios en el país.

“La competitividad se construye haciendo que sea más fácil montar negocios en el país, tanto a nivel burocrático como a nivel tributario”, expresó.

El balance económico que presentó ante los dirigentes rurales

Durante su exposición, Milei repasó los principales indicadores económicos de su gestión y destacó la desaceleración de la inflación. Según las cifras mencionadas por el mandatario, la inflación anual pasó del 211% registrado al inicio de su Gobierno a ubicarse actualmente en torno al 30%.

También aseguró que la reducción acumulada de impuestos equivale a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y que fueron eliminadas más de 18.000 regulaciones y trabas administrativas.

En materia de actividad económica, sostuvo que la Argentina acumula un crecimiento superior al 10% desde diciembre de 2023 y defendió el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales del programa económico.

El Presidente vinculó estos resultados con la posibilidad de generar mejores condiciones para la inversión privada y sostuvo que el crecimiento requiere empresarios dispuestos a asumir riesgos, innovar y ampliar sus actividades.

Más mercados para las exportaciones y nuevas inversiones

Otro de los puntos destacados del discurso fue la inserción internacional de la Argentina. Milei mencionó los avances en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur y Estados Unidos, además de las negociaciones con EFTA y la solicitud de adhesión al acuerdo transpacífico.

Según indicó, el Gobierno lleva adelante más de 500 aperturas de mercados, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales para los sectores productivos nacionales.

También hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, de acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, registra solicitudes de proyectos por más de 210.000 millones de dólares.

En ese escenario, destacó el aporte de actividades como la energía, la minería, la economía del conocimiento y el agro, a las que señaló como sectores estratégicos para la generación de divisas y el crecimiento económico.

Vandalismo rural y defensa de la propiedad privada

En su referencia a la problemática de la seguridad rural, Milei mencionó la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que propone endurecer las penas contra el vandalismo rural.

La iniciativa está vinculada con la protección de la propiedad privada y de los establecimientos productivos, una cuestión que forma parte de los reclamos planteados por distintos sectores del ámbito agropecuario.

“Sin empresarios no hay trabajo”

Más allá de los anuncios económicos y las referencias específicas al agro, el Presidente dedicó una parte importante de su exposición a reivindicar el papel del empresariado en el desarrollo nacional.

Milei sostuvo que la inversión privada es fundamental para generar empleo, impulsar la innovación y ampliar la capacidad productiva. En ese marco, destacó la relación entre empresarios y trabajadores como dos protagonistas necesarios para el crecimiento.

“Un país productivo se construye con dos protagonistas que se necesitan mutuamente: el empresario y el trabajador. Sin empresarios que se animen, no hay trabajo que ofrecer, y sin trabajadores ni la mejor idea puede escalar”, expresó.

Hacia el cierre, volvió a convocar a los productores y empresarios a invertir, contratar personal, innovar y conquistar nuevos mercados.

“Cuando digo que quiero más empresarios, estoy diciendo que quiero más empleo, más oportunidades y mejores ingresos para todos los que trabajan”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido al sector productivo: “Ustedes sigan haciendo lo que mejor saben hacer: arriesgar, producir y ganar mercados. Inviertan, contraten, innoven”.

La eliminación definitiva de las retenciones volvió así a ocupar un lugar central en el mensaje presidencial ante la dirigencia rural. Aunque Milei ratificó que ese es el objetivo de su administración, el desafío para el sector será seguir de cerca los próximos pasos de la política tributaria y los tiempos en que esas medidas puedan concretarse.