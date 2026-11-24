La tecnología también empieza a ganar terreno en la gestión diaria de los establecimientos ganaderos. En ese camino, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollaron Potreros, una plataforma digital que busca aportar información clave para mejorar el manejo de la hacienda y aprovechar de manera más eficiente los recursos forrajeros.

La herramienta fue desarrollada por el Grupo de Ganadería Subtropical del INTA Corrientes y apunta a resolver una de las decisiones centrales de los sistemas pastoriles: determinar qué potrero utilizar, cuándo trasladar los animales y cuánto tiempo pueden permanecer en cada sector sin comprometer la disponibilidad de pasto.

Para ello, la plataforma reúne en un mismo espacio información que habitualmente se encuentra dispersa en el establecimiento: características del suelo, estado de las pasturas, cantidad de animales, condiciones climáticas e imágenes satelitales.

De esta manera, busca transformar esos datos en información útil para planificar el pastoreo y organizar los movimientos del rodeo.

Del monitoreo del pasto a las decisiones de manejo

Uno de los principales aportes de Potreros es la posibilidad de estimar la disponibilidad de forraje mediante la combinación de imágenes satelitales, observaciones a campo y modelos agronómicos.

El sistema permite calcular indicadores de vegetación, estimar biomasa y evaluar la carga animal, tanto general como instantánea. También identifica diferentes ambientes dentro de un establecimiento, como sectores con suelo desnudo, áreas quemadas, bosques, zonas bajas y superficies con presencia de agua.

La información puede complementarse con mediciones realizadas directamente en el campo. Así, productores y asesores pueden incorporar datos sobre la disponibilidad de pasto y ajustar progresivamente las estimaciones de la plataforma.

Según explicó Luis Gándara, investigador del INTA Corrientes, el objetivo es integrar las distintas variables que intervienen en el manejo de un potrero para facilitar el ordenamiento y los desplazamientos de los rodeos.

Alertas para saber cuándo cambiar los animales de lote

Otra de las funcionalidades centrales es el seguimiento del tiempo de utilización de cada potrero.

A partir de la cantidad de pasto disponible, el número de animales y el crecimiento de las pasturas, la herramienta estima cuánto tiempo de aprovechamiento queda en cada sector.

Con esa información puede generar alertas anticipadas para advertir cuándo conviene trasladar la hacienda y evitar que el recurso forrajero llegue a niveles críticos.

Por ejemplo, el sistema puede indicar cuántos días de utilización quedan disponibles en un determinado potrero o señalar otras alternativas para continuar con el pastoreo.

La posibilidad de anticiparse permite organizar los movimientos de los animales con mayor previsión, reducir el riesgo de sobreutilización de las pasturas y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Una herramienta pensada para el trabajo en el campo

Potreros cuenta con una plataforma web y móvil y fue concebida para adaptarse a las condiciones reales de los establecimientos ganaderos, incluso en aquellos que tienen conectividad limitada o intermitente.

Además, permite incorporar distintas variables de acuerdo con las necesidades y el nivel de complejidad de cada explotación.

El desarrollo estuvo a cargo del Grupo de Ganadería Subtropical del INTA Corrientes, integrado por Luis Gándara y Juan Domínguez.

La propuesta apunta a complementar la experiencia del productor con información sistematizada que facilite la planificación del pastoreo y la toma de decisiones.

En definitiva, el desafío es que la información sobre el suelo, el pasto, los animales y el clima deje de ser un conjunto de datos aislados y se convierta en una herramienta concreta para mejorar la eficiencia productiva.

Como plantean sus desarrolladores, contar con alertas tempranas y anticipar los movimientos de la hacienda puede traducirse en un mejor aprovechamiento de las pasturas y, potencialmente, en más kilos de carne por hectárea.