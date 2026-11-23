Los activos argentinos encontraron un respiro en Wall Street. En una jornada marcada por la recuperación de los principales índices estadounidenses, los ADRs de empresas locales registraron subas de hasta 6,1%, mientras que los bonos soberanos también operaron en terreno positivo. En paralelo, el riesgo país retrocedió 4% y se ubicó en los 1.027 puntos básicos.

El movimiento se produjo en un contexto de recuperación de los mercados internacionales, luego de una semana atravesada por fuertes ventas y dudas sobre las perspectivas del negocio de la inteligencia artificial. En Argentina, además, la rueda tuvo una particularidad: por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, el mercado local permaneció cerrado, por lo que la referencia para los activos argentinos estuvo en las operaciones de Nueva York.

Entre las acciones que cotizan en Wall Street, Central Puerto encabezó las ganancias, con un avance del 6,1%. Detrás se ubicaron Grupo Financiero Galicia, que subió 5,5%; Grupo Supervielle, con una mejora del 5,1%; y BBVA, que avanzó 5%.

Wall Street lideró la recuperación internacional

El repunte de los activos argentinos estuvo directamente relacionado con el cambio de tendencia en los mercados estadounidenses.

El Nasdaq Composite llegó a avanzar más de 6%, mientras que el S&P 500 registró una suba del 4,8% y el Dow Jones de Industriales ganó más de 3%.

Uno de los principales catalizadores fue Nvidia, cuyas acciones se dispararon más de 31% después de que la compañía anunciara el regreso de Jensen Huang a la presidencia ejecutiva, con efecto inmediato.

El movimiento tuvo especial relevancia para el sector tecnológico, que venía de atravesar una semana de fuertes correcciones, con pérdidas de hasta el 10% en algunos activos estadounidenses, en medio de las dudas de los inversores sobre las perspectivas de rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

La recuperación de Wall Street también mejoró el apetito por el riesgo a escala global y favoreció a los mercados emergentes. En ese contexto, el ETF de bonos emergentes avanzó 0,8%.

Bonos en verde y riesgo país en 1.027 puntos

La mejora del escenario internacional también se trasladó a los títulos de deuda pública argentina que operan en Nueva York.

Los bonos soberanos mostraron subas, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan cayó 4% hasta los 1.027 puntos básicos.

De esta manera, el indicador volvió a ubicarse por debajo de la zona de los 1.030 puntos, luego de haber alcanzado las 1.070 unidades tras el shock financiero de la semana anterior.

Sin embargo, la recuperación de los precios no despeja las dudas sobre la capacidad de financiamiento del Gobierno en los próximos años.

Según estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo, las necesidades de financiamiento en dólares de la Argentina podrían dejar un faltante de entre u$s17.000 millones y más de u$s20.000 millones durante 2027, dependiendo de los compromisos que se contemplen en el cálculo.

Ese escenario representa uno de los principales desafíos para el programa financiero oficial y podría exigir un uso más intensivo de las reservas del Banco Central si no aparecen nuevas fuentes de financiamiento.

Por ahora, el rebote internacional permitió recuperar parte del terreno perdido y moderar la presión sobre los activos argentinos. No obstante, la sostenibilidad de la mejora dependerá tanto de la evolución de los mercados globales como de las señales que pueda ofrecer el Gobierno sobre el frente financiero local.