Hay pasiones que nacen con uno y otras que se heredan. En la vida del Dr. Antonio Sánchez Astrolog, el fútbol y la ganadería comparten ese lugar especial. Fue jugador de fútbol, llegó a Rafaela después de vestir la camiseta de Atlético y se recibió de médico veterinario en La Plata. Pero su vínculo con el campo venía de mucho antes: lo había incorporado desde chico, observando el trabajo de sus padres, productores y criadores en la provincia de Buenos Aires.

Con el paso de los años, aquella herencia familiar se transformó en un proyecto productivo propio, sostenido sobre cuatro pilares: manejo, sanidad, alimentación y genética. Hoy, después de décadas de trabajo, incorporación de tecnología y decisiones que fueron modificando la estructura de los rodeos, su empresa ganadera tiene un objetivo claro: seguir creciendo, mejorar la calidad genética de los animales y proyectar el futuro junto a sus hijos.

«La ganadería para mí es una pasión que igualo con el fútbol», resume. Y en esa comparación aparece buena parte de su historia. Porque si algo le dejó el deporte fue una manera de entender el trabajo: la importancia del equipo, el esfuerzo colectivo, la disciplina y la necesidad de saber delegar.

Una herencia que se convirtió en proyecto productivo

La historia ganadera de Antonio comenzó mucho antes de su formación profesional. Sus padres eran criadores en Buenos Aires y, cuando tomó las riendas de la actividad, decidió continuar con los rodeos de cría que había heredado de ambos.

Pero continuar no significaba hacer exactamente lo mismo. Su formación como médico veterinario le permitió observar el campo desde otra perspectiva. Allí donde sus padres habían construido una producción basada fundamentalmente en el trabajo y la experiencia, él comenzó a identificar oportunidades de mejora a través de la incorporación de conocimientos y tecnología.

Los primeros cambios no fueron sencillos. Incorporar el alambrado eléctrico, mejorar las pasturas, modificar el manejo de los animales y avanzar en la selección genética implicó discutir costumbres muy arraigadas.

«Cuando empecé a estudiar veterinaria empecé a ver cosas que podían mejorar lo que estaban haciendo mis padres», recuerda.

Uno de los primeros grandes pasos fue modificar el manejo de los rodeos. La incorporación de pasturas, el uso de alambrados eléctricos y la selección de toros con mayor capacidad genética comenzaron a cambiar la estructura productiva.

Con el tiempo, esos cambios permitieron pasar de una carga de 0,5 vacas por hectárea a 1,2 vacas por hectárea, una transformación que refleja el impacto de trabajar sobre la eficiencia del sistema.

La veterinaria como herramienta para cambiar paradigmas

La formación profesional también le permitió poner el foco en cuestiones sanitarias que hasta entonces no tenían el seguimiento necesario.

Recuerda que en aquellos años se compraban animales en ferias sin realizar controles de brucelosis o tuberculosis. Cuando comenzó a implementar análisis y controles sanitarios en el establecimiento, aparecieron situaciones que generaron discusiones familiares.

Una de ellas fue detectar animales positivos a brucelosis. No siempre era fácil convencer a sus padres de desprenderse de una vaca que consideraban de las mejores del rodeo.

«Mi papá me decía: “¿No me la vas a vender? Es la mejor vaca que tengo”», cuenta. La discusión no era solamente sanitaria: también implicaba modificar una forma de entender la producción que había sido construida durante décadas.

A partir de allí, la sanidad comenzó a ocupar un lugar central. Los controles reproductivos de los toros, las revisaciones y el seguimiento de enfermedades se incorporaron a una estrategia más profesional.

El trabajo empezó a organizarse sobre cuatro ejes: manejo, sanidad, alimentación y genética. Ninguno funciona de manera aislada y, según explica, los resultados aparecen cuando se los trabaja en conjunto.

Genética: preparar rodeos para condiciones más exigentes

Hace aproximadamente 25 años, Antonio comenzó a trabajar con genética Brangus sobre sus rodeos de Buenos Aires. La decisión respondió a una búsqueda productiva concreta: combinar las características maternas del Angus con la rusticidad y adaptación del Brangus.

La intención era desarrollar animales capaces de responder mejor a condiciones ambientales cada vez más exigentes, con temperaturas elevadas, períodos de sequía, inundaciones y disponibilidad de agua de distintas calidades.

«La idea era sumarle a una madre Angus, que tiene una muy buena aptitud materna, una raza muy carnicera y precoz, como el Brangus, que aportaba rusticidad al calor, al agua salada y a los pastos duros», explica.

Después de años de trabajo e inseminación artificial, el rodeo está conformado hoy, según detalla, en aproximadamente un 90% por animales Brangus negros y colorados.

No se trata solamente de elegir una raza, sino de construir un biotipo adaptado al ambiente y a los objetivos del establecimiento.

En esa búsqueda, también pone especial atención en aspectos que a veces quedan relegados en la planificación ganadera, como el acceso al agua, la disponibilidad de sombra, las distancias que recorren los animales y su condición corporal.

Toros atléticos, fertilidad y kilos al destete

Uno de los aspectos en los que más insiste es en la preparación de los toros para el servicio.

Para Antonio, un reproductor no debe evaluarse únicamente por su peso o apariencia. Su condición corporal, capacidad de desplazamiento y aptitud reproductiva son determinantes para lograr buenos resultados.

«El toro tiene que estar en condiciones aptas para el servicio, ni gordo ni flaco», sostiene.

Explica que un toro debe preñar alrededor de 25 vacas durante la temporada de servicio y hacerlo rápidamente. La concentración de las preñeces en el primer mes tiene un efecto directo sobre el resultado económico del establecimiento.

La diferencia entre los terneros cabeza, medio y cola puede representar alrededor de 30 kilos al momento del destete. Si todos se destetan juntos, esa diferencia se traduce en kilos que el productor deja de obtener.

Por eso, considera fundamental que los reproductores estén preparados físicamente, tengan una condición corporal adecuada y puedan cumplir eficientemente su función.

También advierte sobre los problemas que puede generar el exceso de grasa en la zona escrotal y su incidencia sobre la regulación de la temperatura testicular y la fertilidad.

Es una mirada que combina genética, manejo y conocimiento veterinario, con una premisa clara: el reproductor tiene que demostrar su capacidad funcional en el campo.

De Buenos Aires a Santa Fe: una nueva etapa de crecimiento

Después de consolidar el trabajo en la provincia de Buenos Aires, la empresa familiar llegó a un punto en el que necesitaba dar un nuevo paso.

Con un rodeo cercano a las 500 vacas, apareció la necesidad de ampliar la estructura productiva y buscar alternativas que permitieran estar más cerca de los establecimientos.

Así surgió la posibilidad de comenzar una nueva etapa en Santa Fe.

La iniciativa contempla desarrollar un esquema de recría intensiva, mientras se mantiene el trabajo de inseminación y selección genética en Buenos Aires. Durante el último ciclo mencionado en la entrevista, se inseminaron cerca de 400 vacas.

El objetivo es seleccionar los mejores ejemplares machos para futuros reproductores y las hembras que integrarán las próximas generaciones de madres.

La proyección familiar es avanzar, posiblemente durante el próximo año o el siguiente, hacia la comercialización de toros. Un desafío que Antonio considera especialmente atractivo porque permitirá transformar el trabajo genético acumulado durante tantos años en una nueva unidad de negocio.

La decisión de crecer, sin embargo, requiere analizar cuidadosamente cada paso. Especialmente en un contexto donde los valores de los alquileres y su relación con el precio del novillo pueden modificar rápidamente los números de un establecimiento.

Una pasión que continúa en familia

Después de décadas de trabajo, Antonio sigue encontrando en el campo una satisfacción que va más allá de los resultados productivos.

Recorrer los lotes, observar los animales y seguir de cerca la evolución de los rodeos forma parte de una manera de vivir que comenzó en su infancia y que hoy continúa junto a sus hijos.

La ganadería que recibió como herencia de sus padres fue cambiando con su formación veterinaria, la incorporación de tecnología, la mejora genética y las decisiones empresariales. Pero hay algo que permanece intacto: el entusiasmo por estar en el campo.

Su historia reúne dos mundos que parecen diferentes, pero que para él tienen mucho en común. En el fútbol aprendió que los objetivos se alcanzan con esfuerzo colectivo. En la ganadería comprobó que los resultados también dependen de la planificación, el conocimiento, la constancia y la capacidad de adaptarse.

Y, como sucede en cualquier buen equipo, sabe que el próximo desafío nunca se enfrenta en soledad: se construye en familia.

El fútbol también se juega en el campo

Si hay una enseñanza que Antonio trasladó de su etapa como futbolista a la actividad agropecuaria es la importancia del equipo.

«El fútbol me enseñó que para salir campeón tenés que tener un buen equipo», afirma.

La comparación no es casual. Para él, una empresa ganadera no puede desarrollarse sin personas que compartan una manera de trabajar, que respondan desde lo humano y que se comprometan con los objetivos.

En ese sentido, reconoce que conseguir personal rural se convirtió en uno de los grandes desafíos de la producción. Considera que es necesario volver a poner en valor las condiciones de vida y trabajo en el campo, con viviendas adecuadas, caminos, remuneraciones y comodidades que permitan construir equipos estables.

También habla de un aprendizaje personal: saber delegar. «Antes no, ahora sí», responde cuando le preguntan si aprendió a delegar responsabilidades.

Los años, los errores y las distintas situaciones atravesadas por el sector le fueron enseñando a confiar más en otras personas y a encontrar un equilibrio entre la prudencia y la velocidad para tomar decisiones.

Esa mirada también aparece en la relación con sus hijos. Reconoce que las generaciones más jóvenes suelen tener una actitud más decidida para incorporar tecnología y acelerar los procesos, mientras que quienes atravesaron sequías e inundaciones tienden a ser más cautelosos.

Para él, el desafío está en encontrar un punto de equilibrio: no frenar la evolución, pero tampoco perder de vista los riesgos.

De Gimnasia a Atlético: una trayectoria con dos ascensos

Nacido en Coronel Brandsen, Antonio Sánchez Astrolog tuvo una destacada trayectoria en el fútbol antes de consolidarse en Rafaela. Formado desde muy joven en Gimnasia y Esgrima La Plata, debutó en la Primera División del club en 1984 y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a la máxima categoría ese año.

Posteriormente llegó a Atlético de Rafaela, donde integró el equipo que logró el histórico ascenso al Nacional B en 1989. También tuvo un paso por Defensores de Cambaceres durante 1991 y 1992. Pero Rafaela terminó convirtiéndose en su lugar de residencia definitiva.

Mientras desarrollaba su carrera deportiva, avanzó en su formación como médico veterinario y encontró en la actividad agropecuaria el camino para desarrollar otra de sus grandes pasiones. Con el tiempo, dejó el fútbol profesional para dedicarse al asesoramiento y al manejo ganadero, una actividad que hoy continúa con un proyecto productivo familiar.