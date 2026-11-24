El 24 de noviembre de 1859 un editor londinense agotó, en apenas un día, los 1.250 ejemplares de la primera tirada de El origen de las especies. Charles Darwin tardó dos décadas en animarse a publicarlo.

La idea central de ese libro todavía ordena buena parte de cómo entendemos el cambio: no sobrevive el organismo más fuerte, sino el que mejor encaja con un entorno que no deja de moverse.

Esa misma lógica, trasladada a los negocios, explica por qué compañías gigantes desaparecen y otras más chicas las reemplazan.

Kodak inventó la cámara digital en 1975 y la guardó en un cajón para no afectar su negocio de rollos fotográficos.

Blockbuster, según relatan sus propios fundadores, rechazó comprar Netflix por apenas 50 millones de dólares en el año 2000. Ninguna de las dos murió por falta de recursos: ambas murieron por falta de adaptación.

Hoy esa presión evolutiva se mide en meses, no en siglos. La inteligencia artificial funciona como un entorno nuevo que premia a quienes ajustan procesos, productos y equipos con rapidez, y castiga a quienes esperan certezas absolutas antes de moverse.

La economía evolutiva, una corriente que aplica conceptos de biología a las dinámicas de mercado, estudia hace décadas por qué ciertas industrias mutan rápido y otras quedan ancladas a modelos que ya no funcionan.

Darwin necesitó observar generaciones enteras de pinzones en las islas Galápagos para documentar un cambio evolutivo. Una empresa, hoy, puede ganar o perder posición de mercado en el tiempo que tarda un competidor en lanzar una aplicación.

Para una pyme de la región, esto es una buena noticia disfrazada de amenaza. La ventaja de las estructuras grandes —escala, capital, historia— se vuelve menos determinante cuando el terreno cambia tan rápido.

Lo que importa es la velocidad para probar, corregir y volver a probar.

Ya pasamos por procesos de selección parecidos sin llamarlos así: la digitalización de la administración ya está marcando qué empresas ganan tiempo y cuáles siguen atrapadas en planillas y trámites manuales.

Algo similar ocurre con las reglas del juego. Organismos internacionales ya definen qué usos de la inteligencia artificial son aceptables para las empresas, marcos todavía no obligatorios que empiezan a funcionar como una certificación ambiental.

En el Gran Rosario, con una matriz productiva que combina agroindustria, maquinaria agrícola y servicios financieros, esa mutación se nota en la velocidad con la que las pymes exportadoras incorporan trazabilidad digital y pagos electrónicos para no perder mercados.

El mismo principio aparece en ámbitos menos obvios: un proceso de selección bien diseñado, capaz de elegir y sostener a las personas correctas en el tiempo, funciona como una clase de management tanto para un seleccionado de fútbol como para una pyme familiar.

Eso cambia también cómo miramos las decisiones de inversión: vale más apostar por equipos que demuestran capacidad de iterar rápido que por balances prolijos de un negocio que no se mueve.

Como sintetizó Satya Nadella, CEO de Microsoft, el día que asumió el cargo: "nuestra industria no respeta la tradición, solo respeta la innovación". La frase podría haber salido, con otro vocabulario, de las páginas de Darwin.

La selección natural no premia la perfección ni el tamaño: premia el ajuste constante. En los negocios tampoco hace falta ser el más grande del mercado regional para seguir en pie dentro de cinco años.

Las empresas que hoy parecen inamovibles —bancos, industrias tradicionales, cadenas minoristas— atraviesan su propio momento evolutivo frente a la inteligencia artificial generativa, los nuevos hábitos de consumo y el comercio electrónico transfronterizo.

Ese cruce entre biología y economía no es una metáfora forzada: ambos sistemas describen poblaciones que compiten por recursos limitados en un entorno que cambia, donde la variedad y la velocidad de respuesta deciden quién queda y quién desaparece.

Darwin nunca imaginó que su teoría terminaría explicando por qué una fábrica de Firmat, una fintech de Rosario o una pyme exportadora de la región necesitan la misma cualidad que cualquier especie: capacidad de respuesta frente a lo que cambia alrededor.