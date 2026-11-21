Si hubo un protagonista durante la semana fue el clima. El fenómeno de El Niño comenzó a consolidarse de cara a la campaña 2026/27, aunque su impacto sobre las distintas regiones productivas presenta particularidades que obligan a seguir de cerca su evolución.

Desde el INTA advirtieron que las precipitaciones registradas estuvieron por debajo de algunas previsiones iniciales, pero aumentó la frecuencia de tormentas severas, con episodios de granizo, ráfagas intensas y tornados. También se registraron consecuencias sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, con impacto en zonas ribereñas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

El escenario obliga a los productores a incorporar nuevas variables en la planificación: monitoreo meteorológico, disponibilidad de agua en los perfiles, seguros agrícolas y decisiones de siembra y fertilización.

En este contexto, Ecos365 también puso el foco en una investigación científica argentina que propone explorar una relación poco habitual: la posible asociación entre los ciclos de El Niño y La Niña y determinadas variables astronómicas, como la distancia entre la Tierra y el Sol, la declinación solar y las variaciones gravitatorias.

El trabajo, desarrollado por Guillermo A. Chinni y publicado en la revista Frontiers in Earth Science, analizó registros correspondientes al período 1948-2025. Se trata de una línea de investigación que busca ampliar la comprensión de la variabilidad climática, aunque sus asociaciones estadísticas todavía no constituyen una herramienta de pronóstico operativo.

Trigo: rindes excepcionales, pero con daños por las tormentas

La cosecha de trigo comenzó a mostrar resultados muy alentadores en la región núcleo. Los primeros lotes levantados en distintas localidades del centro-sur de Santa Fe registraron rindes superiores a los 60 quintales por hectárea, con buenos pesos de grano y una presencia relativamente baja de fusarium en algunas zonas.

Localidades como López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini y Centeno aparecen entre las que reportaron resultados destacados.

Sin embargo, el buen desempeño productivo convive con un escenario climático complejo. Según estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, las tormentas registradas durante noviembre alcanzaron alrededor de 90.000 hectáreas.

El contraste es significativo: mientras algunos productores comenzaron a cosechar con resultados superiores a las expectativas, otros sufrieron daños importantes e incluso pérdidas de lotes completos antes de levantar el cereal.

La campaña triguera deja así dos señales simultáneas: un potencial productivo destacado y una exposición creciente a eventos climáticos extremos.

Soja, maíz y trigo: vender ahora o esperar

La comercialización de granos también ocupó un lugar central en la agenda semanal. Con precios internacionales, futuros y condiciones locales que muestran comportamientos diferentes, la estrategia de ventas vuelve a ser determinante para defender los márgenes del productor.

Un informe de Estrategias al Grano, elaborado por Data Miazzo, planteó recomendaciones diferenciadas según el cultivo: aprovechar los valores disponibles para vender la soja que todavía permanece en stock, mientras que para maíz y trigo sugirió evaluar la posibilidad de postergar operaciones y aprovechar los pases entre posiciones.

Para la próxima campaña, la recomendación es avanzar gradualmente con la fijación de precios, en lugar de concentrar todas las decisiones comerciales en un único momento.

La discusión se profundizó el jueves con el análisis de la especialista Paulina Lescano, quien advirtió sobre el impacto de la evolución cambiaria en la competitividad exportadora argentina.

Uno de los datos que encendió señales de alerta fue la depreciación del 16% del real brasileño frente a una variación cercana al 2% del peso argentino durante el período analizado. Esta diferencia puede afectar la posición competitiva de los productos agroindustriales argentinos.

Además, el ingreso de la cosecha presiona sobre los precios del trigo, que retrocedieron un 17% desde octubre, pese a la demanda brasileña estimada en 9 millones de toneladas.

Con este panorama, la administración comercial, el uso de herramientas de cobertura y el seguimiento de los mercados internacionales se vuelven fundamentales para evitar que una buena producción termine traducida en menores resultados económicos.

Mastitis en tambos: un avance científico desarrollado en Santa Fe

Entre las noticias de innovación productiva, una investigación desarrollada en Rafaela aportó un resultado de impacto directo para la actividad lechera.

Especialistas del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), perteneciente al INTA Rafaela-CONICET, demostraron que el diagnóstico microbiológico mediante cultivo en tambo permite reducir hasta un 50% el uso de antibióticos en determinados casos de mastitis bovina clínica leve y moderada.

El estudio analizó 26.546 episodios registrados entre abril de 2022 y junio de 2025.

La metodología permite identificar los microorganismos involucrados antes de definir el tratamiento veterinario. De esta manera, se pueden evitar aplicaciones innecesarias y seleccionar intervenciones más específicas.

El avance tiene dos implicancias importantes: por un lado, puede contribuir a reducir costos sanitarios en los establecimientos; por otro, ayuda a combatir la resistencia antimicrobiana y a mejorar la sustentabilidad de los sistemas lecheros.

Se trata de un desarrollo con sello santafesino que vincula investigación científica, sanidad animal y eficiencia productiva.

Tractores: mercado mundial con señales de alerta y contrastes

La industria internacional de maquinaria agrícola también dejó datos relevantes durante la semana.

Las proyecciones 2026 de Global Tractor Markets muestran un escenario de comportamientos muy diferentes entre los principales mercados. India se encamina a alcanzar un récord histórico de 1,15 millones de tractores, con un crecimiento proyectado del 5,5%.

En contraste, Estados Unidos enfrenta una nueva contracción, con ventas estimadas en 175.000 unidades y una caída interanual del 10,6%. Europa también presenta dificultades, con retrocesos proyectados en Alemania, Italia y Polonia.

Reino Unido aparece como una excepción dentro de los mercados tradicionales, con una recuperación estimada del 17,2%.

Estos movimientos reflejan que la demanda mundial de maquinaria no evoluciona de manera uniforme. Para fabricantes, concesionarios y productores, conocer estas tendencias permite interpretar mejor la dinámica de la industria, la competencia internacional y las perspectivas de renovación tecnológica del parque de maquinaria.

Ganadería: un récord histórico que cambia la producción de carne

La semana también dejó un dato histórico para la ganadería argentina: durante los primeros diez meses de 2026, el peso promedio de la res bovina alcanzó los 241 kilos, superando por primera vez los 240 kilos en más de un siglo de registros.

Según los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de cabezas y se produjeron 2,46 millones de toneladas de carne.

El resultado refleja un cambio en la composición de la producción: cada vez adquiere mayor importancia la cantidad de kilos obtenidos por animal faenado.

La demanda externa aparece como uno de los factores que explican esta evolución. Los animales destinados a exportación registran mayores pesos promedio, mientras que la menor participación de hembras en la faena también forma parte del contexto productivo.

Para los productores ganaderos, los feedlots y la industria frigorífica, el desafío pasa por mejorar la conversión alimenticia, optimizar los procesos de recría y lograr más kilos por animal sin perder eficiencia económica.

El indicador abre una discusión relevante sobre la productividad del rodeo y el potencial de crecimiento de la producción de carne argentina.

Un agro que necesita producir mejor, vender mejor y anticiparse

El repaso de la semana deja una conclusión: el desafío del agro argentino ya no pasa solamente por alcanzar buenos rindes. La rentabilidad depende cada vez más de la capacidad de combinar eficiencia productiva, decisiones comerciales, tecnología y manejo del riesgo climático.

Los primeros resultados del trigo muestran el potencial de la región núcleo, pero las tormentas recuerdan la exposición de la actividad a los eventos extremos. En paralelo, la evolución del tipo de cambio y los precios internacionales obliga a afinar las estrategias de comercialización.

La investigación santafesina aplicada a los tambos demuestra que la innovación también puede traducirse en menores costos y mejores prácticas sanitarias. Y el récord de peso de las reses confirma que la ganadería atraviesa una transformación en sus indicadores de productividad.

En definitiva, la semana del 16 al 20 de noviembre dejó una agenda con múltiples frentes abiertos: clima, mercados, tecnología y eficiencia. Variables que, en conjunto, comienzan a definir el resultado económico de la próxima campaña y el rumbo del negocio agropecuario argentino.