Swiss Medical ya ordena Oroño y el sector espera cambios. Newsan suma marcas de limpieza y Arcor cierra una planta. Los concursos del agro ponen precio a la espera, Rosario se prepara para una semana de inauguraciones y el dólar se recalienta.

Swiss Medical ya se sentó en Oroño. La primera definición no fue sobre precios ni planteles, sino sobre quién maneja el día a día. El elegido es Miguel Alberto Bruyère, que reemplaza a Roberto "Tito" Villavicencio y trabajará con Facundo Belocopitt y Luciano Tourn. La sociedad entre Swiss Medical y Chicago Capital empieza a tener organigrama.

Desde el grupo que maneja la familia Tourn insisten en llevar tranquilidad: los puestos de trabajo se sostienen y Gamma y Oroño seguirán operando por separado. Puede ser. Pero casi todo el arco de clínicas, sanatorios, droguerías y laboratorios que consulté para esta columna coincide en algo: los cambios van a llegar, a mediano plazo. Compras, administración y relación con los prestadores son los primeros lugares donde mirar. Cuando el que compra los sanatorios también tiene la prepaga, la integración no hace falta anunciarla. Se nota sola.

Funes también juega. El Hospital Italiano de Carlos Tita proyecta con Grupo Transatlántica un complejo de 11.508 metros cuadrados en Distrito Funes, frente al aeropuerto: cinco plantas, quirófanos, maternidad, terapia intensiva e internación. Todavía no hay cifra de inversión ni cronograma. Pero la escala dice mucho. La pelea por pacientes ya se juega en el corredor oeste.

Marcas sí, fábricas no

La góndola puede conservar una marca aunque el país pierda la fábrica. Arcor cerró la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y a partir de ahora traerá el producto enlatado en origen. Lo explicó por la falta de materia prima y por los cambios del negocio en el mundo. A los 75 empleados les ofreció reubicación.

En la misma semana, Newsan acordó comprar VEH Argentina y VEH MFG Argentina, las sociedades detrás de Vanish y Procenex. Prevé cerrar la operación en el primer trimestre de 2027. Es otro paso después de quedarse con el negocio local de Procter & Gamble.

Es la lógica que contamos la semana pasada con Molinos y De Narváez: escala, marcas y canales. El capital quiere consumidores, distribución y nombres conocidos. La fábrica, en cambio, tiene que ganarse su lugar en cada operación. Y si un gigante nacional como Arcor puede sostener la marca y soltar la industria, ¿qué queda para el resto?

Cintas cortadas

La semana que viene es de inauguraciones. El miércoles 25 abre el Centro Comercial de La Gallega en Funes, que adelantamos en esta columna, con Sablé París, Chic Perfumería, Moda Shop, Marbet Helados, Ornatto y Paixal y Yolo Accesorios ya confirmadas. El jueves 26 es el turno del Distrito de Pesado Castro en Carballo. El viernes 27 abre el Howard Johnson Plaza en zona sur: 96 habitaciones y una inversión informada de entre US$6 y 8 millones. El mismo día arranca Ambientar en Funes. Y el sábado 28 el Portal Rosario suma Decathlon, Kiabi, Jack & Jones, ONLY y Balmohk, además de Custore, la cordobesa que llega a tres shoppings.

Son apuestas a públicos concretos, y buena parte de las marcas que llegan vende producto importado. Con seis de cada diez comercios vendiendo menos, como mostraban los números de Fecoi, la pregunta es si la demanda alcanza para todos.

Del otro lado de la ciudad, una cinta se cortó al revés. En Alto Rosario, Crucijuegos, de Ignacio y Germán Imaz, cerró unilateralmente después de un año el espacio que compartía con la gastronómica Wonder. Según cuentan del lado gastronómico, había un acuerdo de palabra con exclusividad y una inversión que todavía no se había recuperado. Quedaron diez empleados de la gastronómica a reubicar. En el sector también le apuntan a IRSA, que lo dejó pasar. Mucho «liderazgo ético» en sus presentaciones, pero ¿cuánto vale la palabra cuando no queda por escrito?

En Funes, en cambio, le sale todo rápido. El jueves 19, el Concejo de Funes le aprobó una doble excepción en Pedro A. Ríos 2738: una nave logística y un tercer piso de viviendas. A Ferrol Plaza, en la misma sesión, le habrían cobrado USD 30.000 en efectivo por un piso extra. A Crucijuegos le aceptaron la plusvalía en especie: un juego de plaza. La tasa urbanística se paga con productos de su propia fábrica.

Los ladrillos acompañan. Grupo AM y G70 habría comprado a IRSA un terreno en Alto Rosario para levantar una torre de 15 pisos y unos 17.000 metros cuadrados. El anuncio sorprendió y enojó a importantes empresarios que habrían acordado y juntos en el proyecto y se enteraron por los medios que Ari Milsztejn lo anunció sólo. Además, la novedad sorprendió en la Municipalidad, ya que un proyecto de esas características deberá pasar por el Concejo para pedir autorización porque hasta ahora lo único que fue autorizado fue el loteo.

Cobrar dentro de quince años

Plantium confirmó que pidió el concurso preventivo y que sigue operando. Llega después de más de cien despidos entre la planta de Villa Constitución y su centro de desarrollo en Rosario, y de la deuda de Metalfor que contamos la semana pasada. El expediente tendrá que mostrar qué capacidad productiva le queda y cómo piensa financiarse. Invertir en tecnología no garantiza venderla. Mucho menos cobrarla a tiempo.

Los Grobo le puso números a la espera. Ofrece a sus acreedores tres caminos: 15% al contado, 35% en cuatro cuotas o el 100% en doce cuotas anuales que terminan quince años después de la homologación, con 1% de interés. Las opciones que más devuelven tienen cupo. Agrofina propone 30% a los tres años, 50% en siete cuotas con tres de gracia o 100% en once cuotas con cuatro de gracia, también al 1%. Las dos propuestas están informadas a la CNV y tienen que pasar por la Justicia.

Para un proveedor que paga sueldos o repone mercadería, cobrar el 100% nominal en quince años es cobrar mucho menos. Dicho de otro modo: una parte de la reestructuración la financian los acreedores con su espera. Mientras negocia, Los Grobo necesita seguir moviendo granos. Comunicó un acuerdo comercial con Amaggi para 2027 y 2028.

La lista sigue. Se conocieron detalles de los concursos de Agro de Souza, concesionaria Case IH; Azul Jacarandá, semillera con depósitos en Los Quirquinchos, y Ecocarnes, dueña de Cocarsa. Granja Tres Arroyos publicó el edicto, con un pasivo individual de $529.149 millones, y trascendió la presentación de la transportista Crucero del Sur. Maquinaria, alimentos, servicios. Distintas causas, distinta escala, el mismo ahogo financiero.

Grassi arma el rompecabezas

Mientras otros piden plazo, Mariano Grassi suma piezas alrededor de Nueva Vicentin. Las primeras cinco jaulas de novillos propios ya llegaron a Friar, con quien tiene acuerdo comercial, asistencia financiera y una auditoría en curso. ¿Una asociación más amplia? La dejó abierta, pero todavía no hay compra. También aparece entre los interesados en las plantas de ARSA, que la Justicia ya mandó tasar. Asegura que Nueva Vicentin opera con márgenes positivos, aunque exporta vía Commodities SA por trabas regulatorias. Granos, bioetanol, alimento animal y carne: el dibujo está a la vista.

Nadie levanta la mano

En otras liquidaciones, el problema sigue siendo el comprador. El 17 de noviembre, la Justicia ordenó frenar de a poco la hilandería de Algodonera Avellaneda en Reconquista y conservar las instalaciones mientras llegan ofertas, hasta el 30. La sindicatura calcula que pierde entre $565 y 814,7 millones por mes. SanCor espera definiciones para vender activos y reactivar las plantas, con Atilra apurando los tiempos judiciales. Mientras continúa la venta de activos en la quiebra, Milkaut —del grupo Savencia—, Punta del Agua y Failar presentaron propuestas judiciales para producir a fasón en sus instalaciones. En Rosario quedó desierta la licitación de dos terrenos de Cotar, con bases por u$s92.250, separados de lo que los trabajadores quieren comprar para seguir. Y El Delfín Blanco tenía para el 19 la apertura de ofertas por sus máquinas. Convertir fierros en plata para los acreedores es más difícil de lo que parece.

Afuera, otros compran capacidad. MSU Green Energy se queda con dos parques solares salteños de Neoen, con 200 megavatios. El Club de la Milanesa invierte US$4,5 millones en una planta nueva en Tigre.

Patentes, enchufes e impuestos

El Senado le dio sanción definitiva a la adhesión al PCT, el tratado internacional de patentes, un expediente que había entrado al Congreso en 1997. Con una sola solicitud, un inventor arranca el trámite en más de 150 países y tiene hasta 30 meses para decidir dónde sigue. Ojo: cada país conserva la decisión de conceder o no la patente. La Argentina entra con reserva del Capítulo II, la concesión que consiguieron los laboratorios nacionales. Para una empresa de la región con desarrollo propio, de la maquinaria agrícola a la biotecnología o el software, proteger una innovación afuera se vuelve más simple y más barato. Entre los laboratorios, la pelea sigue: los nacionales defienden la producción y el empleo; los extranjeros hablan de US$8.000 millones en inversiones. La adhesión, además, era un compromiso del acuerdo comercial con Estados Unidos.

En la Legislatura sigue el proyecto del diputado Joaquín Blanco para una tarifa diferenciada de la EPE para autos eléctricos: carga más barata desde las 23, ahorros de hasta 60% y una red de cargadores interoperable en toda la provincia. No es un tema de nicho. Santa Fe proyecta un récord de más de 3.000 eléctricos patentados este año.

Y la semana que viene se presentaría la ley tributaria 2027. Faltan ajustar detalles, pero el eje ya está: por tercer año consecutivo, "la provincia baja impuestos". Con la ley vigente, que permite descontar de Ingresos Brutos el sueldo de nuevos empleados y hasta el 30% de la factura de luz, 6.560 empresas ahorraron $46.272 millones en siete meses, según el gobierno.

El dólar se despertó

Desde hace unos días el dólar comenzó a subir y todos comienzan a ver de nuevo las brechas. Los operadores miran afuera, a un real que se debilita y a un dólar firme en el mundo. Pero sobre todo, el análisis de Wall Street e inversores locales es que la Argentina entró en un tobogán recesivo complicado de revertir y que eso seguirá impactando las chances electorales del oficialismo, que insiste en que la receta no se toca.

Para Rosario, quién compra importa. Pero importa más qué hace con lo que compra. Un hospital, un hotel, un shopping, una fábrica de tecnología agrícola y una aceitera dejan encadenamientos muy distintos. La pregunta es cuánto de lo que cambia de manos vuelve como inversión productiva y cuánto queda en marcas, inmuebles y góndolas. La respuesta va a llegar de a poco. Por ahora, la semana que viene, la ciudad corta cintas.