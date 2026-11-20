Resumen Ejecutivo El peso promedio de la res bovina argentina alcanzó un récord histórico de 241 kilos durante los primeros diez meses de 2026, totalizando 2,46 millones de toneladas producidas.

alcanzó un récord histórico de durante los primeros diez meses de 2026, totalizando producidas. La demanda exportadora impulsa este salto productivo al concentrar el 43% de la faena con animales de 274 kilos promedio , aportando el 49% del volumen cárnico.

impulsa este salto productivo al concentrar el con animales de , aportando el del volumen cárnico. Los novillitos y vaquillonas destinados al mercado externo registraron 64 y 44 kilos adicionales respecto al consumo interno, mientras el 84% de las vacas se exportó.

y destinados al mercado externo registraron adicionales respecto al consumo interno, mientras el de las vacas se exportó. Para productores, feedlots y frigoríficos, el desafío consiste en optimizar la conversión alimenticia y los ciclos de recría para sostener la rentabilidad por cabeza faenada.

La ganadería argentina acaba de alcanzar un hito que no pasa inadvertido para el negocio de la carne. Después de más de un siglo, el peso promedio de la res bovina superó los 240 kilos y llegó a los 241 kg durante los primeros diez meses de 2026, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El registro constituye el valor más alto de la serie histórica y refleja una transformación que va mucho más allá de una mejora estadística: la producción de carne comienza a apoyarse cada vez más en la capacidad de obtener una mayor cantidad de kilos por animal enviado a faena.

Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de cabezas y la producción totalizó 2,46 millones de toneladas de carne. El resultado se produjo en un contexto de retención de hembras y una menor participación de estas en la faena respecto de los años anteriores.

Pero ¿qué explica este récord y por qué puede representar un cambio importante para el negocio ganadero argentino?

La exportación marca el rumbo: más kilos y una nueva demanda

Uno de los principales factores detrás del incremento del peso promedio está relacionado con el destino comercial de la hacienda.

Los números oficiales muestran una marcada diferencia entre los animales que se destinan al mercado externo y aquellos orientados al consumo doméstico.

Del total de los bovinos faenados, el 43% tiene destino declarado de exportación. Se trata de animales más pesados, con un promedio de 274 kilos por res, que generan el 49% de la carne producida.

En contrapartida, el 57% de los animales se destina al mercado interno, con un peso promedio de 216 kilos por res y una participación del 51% en el volumen total de carne.

La diferencia es significativa: con menos cabezas, el segmento exportador consigue prácticamente la misma cantidad de carne que el mercado doméstico.

Esto permite entender por qué la demanda internacional está teniendo una influencia cada vez más importante sobre las decisiones productivas. Los mercados externos requieren animales con mayor peso y determinadas características de terminación, lo que genera incentivos para prolongar los ciclos de recría y engorde y agregar más kilos antes de la faena.

El mismo animal, más kilos: las diferencias que muestra la faena

El cambio también se observa cuando se comparan animales de una misma categoría y edad, pero con distinto destino comercial.

Entre las categorías más representativas de la faena se encuentran los novillitos de hasta dos dientes, las vaquillonas de hasta dos dientes y las vacas de ocho dientes.

Según los datos oficiales, los novillitos destinados a exportación alcanzaron un peso 64 kilos superior al de aquellos enviados al consumo interno. En las vaquillonas, la diferencia fue de 44 kilos.

El dato es particularmente relevante porque demuestra que el destino comercial incide directamente en la cantidad de kilos que se producen por animal.

También sobresale el comportamiento de la categoría vaca: el 84% de las vacas faenadas tuvo destino exportador, una muestra de la importancia que tiene este segmento para determinados mercados internacionales.

En definitiva, no se trata solamente de producir animales más grandes, sino de adaptar la producción a las exigencias de cada mercado y aprovechar mejor el potencial de cada categoría.

¿Qué cambia para el productor ganadero?

Para los establecimientos de cría, recría y engorde, el aumento del peso de faena abre una discusión estratégica: producir más kilos por animal puede convertirse en una herramienta para mejorar la productividad del sistema.

La posibilidad de agregar kilos antes de la venta implica revisar decisiones vinculadas con la alimentación, la genética, la sanidad, los tiempos de recría y la terminación.

En determinadas condiciones, un animal que permanece más tiempo en producción puede generar un mayor volumen de carne sin necesidad de incrementar proporcionalmente la cantidad de cabezas del establecimiento.

Sin embargo, hay una cuestión fundamental: producir más kilos no significa automáticamente ganar más dinero.

El resultado económico depende de la relación entre el costo de incorporar esos kilos adicionales, el precio de venta, la eficiencia de conversión alimenticia, la disponibilidad de forraje y el tiempo que demanda el ciclo productivo.

Por eso, el desafío para el productor será identificar hasta qué punto conviene agregar peso y qué sistema de producción permite hacerlo con mayor eficiencia.

La recría pastoril, la suplementación estratégica y la terminación a corral aparecen como herramientas complementarias para alcanzar ese objetivo.

El impacto en los feedlots y la industria frigorífica

El incremento del peso de faena también tiene consecuencias para los restantes eslabones de la cadena.

Para los feedlots, la posibilidad de terminar animales más pesados representa una oportunidad de responder a una demanda que requiere mayor cantidad de kilos por cabeza. No obstante, también exige una planificación precisa de la alimentación, la ocupación de los corrales y los tiempos de salida.

Para la industria frigorífica, una mayor cantidad de carne por animal permite incrementar el volumen procesado a partir de cada cabeza faenada.

Esto tiene implicancias en la organización de la capacidad industrial, el aprovechamiento de las instalaciones, la planificación de la producción y la disponibilidad de materia prima para los distintos mercados.

En los frigoríficos orientados a la exportación, además, la disponibilidad de hacienda pesada adquiere una importancia particular por los requerimientos comerciales de los compradores internacionales.

El desafío será sostener un abastecimiento regular de animales con las características que demanda cada destino, sin generar desequilibrios entre la oferta de hacienda y la capacidad industrial.

¿Más kilos por res compensan menor cantidad de animales?

Este es uno de los interrogantes más importantes para analizar el futuro de la cadena de ganados y carnes.

El aumento del peso promedio permite obtener más carne por cada animal faenado y, por lo tanto, moderar el impacto de una eventual reducción en la cantidad de cabezas enviadas a frigorífico.

Es una variable de enorme importancia en un contexto donde la recuperación del stock bovino y el crecimiento de la producción demandan tiempo.

Sin embargo, el mayor peso individual no reemplaza la necesidad de mejorar los índices reproductivos, elevar los porcentajes de destete y aumentar la cantidad de terneros disponibles.

La eficiencia debe construirse en todos los eslabones: desde la cría hasta la faena.

El verdadero potencial de crecimiento está en combinar más terneros, mejores índices productivos y mayor cantidad de kilos obtenidos por animal.

Una señal para el futuro de la carne argentina

El récord de 241 kilos por res representa una señal concreta de que la ganadería argentina está avanzando hacia sistemas capaces de producir más carne por animal.

La demanda internacional aparece como uno de los principales motores de este proceso, pero las condiciones climáticas favorables y las mejoras en la eficiencia de los establecimientos también contribuyeron a alcanzar este resultado.

El desafío ahora será transformar un récord estadístico en una mejora estructural y sostenible de la productividad.

Para los productores, significa revisar cómo producir más kilos de manera rentable. Para los feedlots y frigoríficos, implica adaptar sus estrategias a una hacienda con mayores pesos y diferentes destinos comerciales. Y para el país, representa una oportunidad de incrementar la disponibilidad de carne y fortalecer su capacidad exportadora.

La pregunta que queda planteada es si Argentina podrá sostener esta tendencia y convertir los mayores pesos de faena en un crecimiento genuino de la producción de carne. Porque el próximo salto de la ganadería no dependerá solamente de cuántos animales tenga el país, sino también de cuántos kilos sea capaz de producir con cada uno de ellos.