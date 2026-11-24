El escenario financiero argentino presenta una paradoja que empieza a tener consecuencias concretas sobre las decisiones de empresas, productores e inversores: el peso se fortalece frente a otras monedas, pero el dólar sigue siendo una variable que exige cobertura. Y, contra una de las premisas más arraigadas en la economía local, endeudarse en moneda extranjera ya no necesariamente representa la alternativa más conveniente.

El último informe de DATA Miazzo pone números a ese escenario y deja una recomendación central para la gestión financiera de los próximos meses: seguir financiándose en pesos, aprovechar las tasas reales positivas y utilizar los instrumentos de cobertura para administrar la exposición al dólar.

La conclusión se apoya en una combinación de factores: un tipo de cambio real en niveles bajos, tasas de interés que difícilmente retrocedan en el corto plazo y una diferencia significativa entre el costo de financiarse en pesos y hacerlo en dólares.

Un peso cada vez más fuerte y una competitividad bajo presión

El primer dato que explica el contexto es cambiario. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) llegó a 79,6 puntos el 18 de noviembre de 2026, su nivel más bajo desde abril de 2025.

La apreciación del peso alcanzó el 6% en los últimos dos meses y el 15% en los últimos doce. De acuerdo con DATA Miazzo, detrás de este comportamiento confluyen tres factores: una inflación local todavía elevada, la depreciación superior al 15% del real brasileño desde las elecciones presidenciales y una oferta importante de dólares que contribuye a sostener el esquema cambiario.

El fenómeno tiene dos caras. Por un lado, la apreciación cambiaria ayuda a contener la inflación importada y aporta previsibilidad a determinadas decisiones de tesorería. Por otro, deteriora la competitividad de los sectores exportadores, especialmente aquellos que reciben ingresos en dólares y afrontan costos crecientes en pesos.

Para el complejo agroexportador, la evolución del tipo de cambio real es particularmente relevante: una moneda local más apreciada puede reducir los márgenes en actividades que dependen de los precios internacionales y de la capacidad de competir en los mercados externos.

El mercado no apuesta a un dólar más barato

Aunque el peso se aprecia en términos reales, las cotizaciones de los contratos futuros muestran que el mercado no espera una reducción nominal del tipo de cambio.

El dólar futuro para diciembre de 2026 opera en $1.608,5, con una tasa nominal anualizada del 28,7%, en línea con las expectativas de inflación a doce meses. La curva mantiene una trayectoria ascendente y llega a $1.740 en abril de 2027, un valor que coincide con el horizonte de comercialización de la próxima cosecha gruesa.

La lectura para las empresas es clara: la estabilidad cambiaria actual no elimina el riesgo de una corrección futura. Por eso, el informe recomienda utilizar los contratos de dólar futuro como herramientas de cobertura, tanto para activos como para pasivos, siempre ajustando los vencimientos a las necesidades reales de cada compañía.

El contexto internacional tampoco es completamente favorable para las monedas emergentes. Sin embargo, los buenos precios de los commodities energéticos, mineros y agropecuarios contribuyen a sostener el ingreso de divisas y la estabilidad cambiaria.

Tasas altas: el crédito en pesos tiene margen para ser atractivo

En materia de financiamiento, el diagnóstico de DATA Miazzo es contundente: las tasas se mantuvieron relativamente estables durante los últimos 30 días y difícilmente bajen de manera significativa en el corto plazo.

Con tasas que se ubican por encima de la inflación esperada, el financiamiento en moneda local continúa ofreciendo rendimientos reales positivos para los ahorristas y costos relativamente competitivos para quienes necesitan crédito.

Entre las opciones disponibles, el cheque de pago diferido aparece como una de las herramientas más atractivas para conseguir financiamiento y extender los plazos de pago.

Para las empresas agropecuarias, esto tiene una implicancia directa: financiar capital de trabajo, insumos o inversiones de corto plazo en pesos puede resultar más conveniente que asumir deuda en dólares y quedar expuestas a la evolución del tipo de cambio.

Financiarse en pesos cuesta menos que en dólares

El principal hallazgo del informe está en la comparación entre alternativas de financiamiento a doce meses.

La brecha es suficientemente amplia como para modificar las decisiones financieras de las empresas. Mientras el financiamiento en pesos presenta un costo equivalente del 30%, endeudarse en dólares con cobertura cambiaria eleva ese costo al 45,2%.

Por eso, la recomendación de DATA Miazzo es mantener el financiamiento en moneda local, salvo que aparezca una propuesta excepcional en dólares con una tasa inferior al 4%.

El informe también establece una referencia cambiaria: la deuda en dólares comenzaría a resultar conveniente si el tipo de cambio se ubicara por debajo de los $1.830 dentro de doce meses.

El dólar sintético: una alternativa para conseguir financiamiento

Para las compañías que prefieren asumir deuda en dólares, pero enfrentan restricciones para acceder directamente a ese tipo de crédito, aparece otra alternativa: el denominado dólar sintético.

La estrategia consiste en tomar un préstamo en pesos a tasa fija y, simultáneamente, vender contratos de dólar futuro para cubrir el vencimiento. De esa manera, se transforma una obligación originalmente denominada en moneda local en un costo financiero expresado en dólares.

Según DATA Miazzo, esta operatoria permite alcanzar costos de entre el 2,9% y el 4,9%, dependiendo del vencimiento elegido entre julio y octubre de 2027.

Como referencia, el financiamiento NERA ofrece tasas desde el 4,25% en dólares a 180 días y del 6,9% nominal anual a doce meses, con garantía forward o warrant. En pesos, la alternativa disponible alcanza el 31,5% nominal anual a 18 meses.

Dónde colocar los excedentes

La estrategia de tesorería también tiene una recomendación definida. Para administrar excedentes de liquidez en pesos, DATA Miazzo ubica a las LECAP entre las alternativas más atractivas, con rendimientos de entre el 24% y el 27,4% nominal anual.

El instrumento destacado es la T30A7, con vencimiento en abril de 2027 y un rendimiento del 26,5% TNA.

Para inversiones con horizontes superiores a los seis meses, el informe propone migrar hacia instrumentos ajustados por inflación. La preferencia está puesta en los bonos CER con vencimientos anteriores a 2028.

En ese segmento sobresale el TZXO7, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento de CER más 6% anual. También aparece el TZXD7, con vencimiento en diciembre de 2027, dentro de la cartera modelo.

La lógica consiste en combinar instrumentos de corto plazo que permitan capturar tasas en pesos con activos que protejan el capital frente a la inflación en horizontes más extensos.

En dólares, la recomendación es no estirar los vencimientos

Para quienes buscan preservar sus ahorros en moneda extranjera, el informe recomienda mantener una estrategia prudente y evitar comprometerse con plazos demasiado largos.

En el segmento de deuda soberana, el informe también menciona al AO28, con una TIR del 17,9%, frente al 3,8% del AO27. La diferencia refleja que los rendimientos de los títulos argentinos siguen mostrando comportamientos muy dispares según el vencimiento y el riesgo asumido.

Para un perfil conservador, la cartera modelo apunta a un rendimiento esperado del 7% anual en dólares, con el 90% de los activos denominados en moneda extranjera y un horizonte de inversión mínimo de entre uno y dos años.

El cambio respecto de la cartera anterior fue la incorporación de un 10% en instrumentos CER con vencimiento en 2027, financiado mediante una reducción de cinco puntos porcentuales en obligaciones negociables y otros cinco en ETF.

Menos tecnología estadounidense y más diversificación global

Para los inversores con un perfil moderado, DATA Miazzo propone incorporar el ETF VEA, que replica acciones de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos.

El instrumento permite diversificar la exposición hacia más de 3.800 compañías de Europa, Japón, Canadá y Australia, reduciendo la dependencia de las grandes tecnológicas estadounidenses.

La recomendación responde a una estrategia de diversificación geográfica y sectorial en un escenario internacional marcado por la volatilidad. La incorporación de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos busca ampliar las fuentes de rendimiento y reducir la concentración de las carteras.

El beneficio que puede reducir el impuesto a las Ganancias

El apartado impositivo del informe incorpora una alternativa de especial interés para empresas y contribuyentes con elevados niveles de renta: los aportes como socio protector de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Según el esquema presentado, los aportes pueden ser deducibles en un 100% de la base imponible del impuesto a las Ganancias, siempre que se cumplan los requisitos legales y de permanencia correspondientes.

El beneficio puede representar un ahorro impositivo de hasta el 35% del monto aportado, con una permanencia de dos años. Durante ese período, el capital también puede generar rendimientos.

El ejemplo incluido en el informe permite dimensionar el impacto. Para una renta de $200 millones, el resultado neto pasaría de $140 millones sin utilizar esta herramienta a $200 millones con el beneficio fiscal, lo que representa una mejora del 43% sobre la renta neta del escenario inicial.

Se trata de una alternativa que puede mejorar significativamente la eficiencia tributaria y financiera de compañías con una carga elevada de Ganancias, aunque su conveniencia depende de las condiciones concretas de cada operación y del cumplimiento de los requisitos normativos.

La estrategia financiera para llegar a 2027

El escenario que describe DATA Miazzo deja una hoja de ruta para empresas, productores e inversores. Con un peso apreciado, tasas reales positivas y una curva de futuros que anticipa un dólar nominalmente más alto, la clave pasa por administrar el costo del dinero y cubrir los riesgos sin asumir exposiciones innecesarias.

La recomendación es financiarse en pesos mientras esa alternativa conserve su ventaja frente al crédito en dólares, utilizar futuros para cubrir compromisos cambiarios, colocar los excedentes de corto plazo en LECAP y buscar protección contra la inflación mediante bonos CER para horizontes más largos.

En moneda extranjera, la prioridad es mantener vencimientos relativamente cortos y evitar extender innecesariamente los plazos. Para las carteras moderadas, la diversificación internacional también gana protagonismo.

La conclusión es que, en el actual escenario argentino, la mejor estrategia financiera no necesariamente pasa por dolarizar todas las decisiones. El desafío para las empresas será aprovechar el costo relativamente bajo del crédito en pesos sin perder de vista el riesgo cambiario, la inflación y la competitividad de sus negocios de cara a 2027.