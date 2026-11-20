Resumen Ejecutivo El riesgo país elaborado por JP Morgan superó los 1.000 puntos básicos tras un fuerte retroceso de los bonos soberanos argentinos en Wall Street .

elaborado por superó los tras un fuerte retroceso de los bonos soberanos argentinos en . Los títulos Globales cayeron hasta un 2,2% y los Bonares un 1% , elevando los rendimientos anuales en dólares del AL30 al 20,4% y del GD30 al 18,4% .

cayeron hasta un y los un , elevando los rendimientos anuales en dólares del al y del al . La aversión al riesgo impactó simultáneamente en los ADR argentinos , principalmente bancarios y energéticos, e impulsó la demanda de cobertura en el dólar contado con liquidación .

, principalmente bancarios y energéticos, e impulsó la demanda de cobertura en el . Los inversores condicionan la recuperación de la confianza a la acumulación de reservas internacionales, la cobertura de los vencimientos de deuda y la previsibilidad política hacia 2027.

Argentina llega al cierre de una semana financiera marcada por la volatilidad, las ventas de activos y un renovado clima de incertidumbre entre los inversores. Los bonos soberanos en dólares profundizaron sus pérdidas en Wall Street, las acciones de empresas argentinas volvieron a operar bajo presión y el riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos básicos, un nivel que vuelve a encender señales de alerta en el frente financiero.

El movimiento representa un cambio significativo en el humor del mercado. Después de haber transitado meses en los que la compresión del riesgo país alimentaba las expectativas de una eventual recuperación del acceso al crédito internacional, los últimos retrocesos muestran que la confianza todavía enfrenta importantes desafíos.

Durante la jornada del jueves, el indicador elaborado por JP Morgan había cerrado en 931 puntos básicos, luego de avanzar 83 unidades en una sola rueda. Este viernes, llegó a superar los 1.000 puntos, en medio de nuevas caídas de los títulos públicos argentinos.

La presión se concentró especialmente en los bonos Globales, que registraron pérdidas de hasta 2,2%, mientras que los Bonares retrocedieron alrededor de 1%. La continuidad de las ventas refleja que los inversores están exigiendo mayores rendimientos para mantener exposición a la deuda argentina.

Bonos en retroceso y financiamiento cada vez más costoso

Detrás de la suba del riesgo país aparece un mecanismo conocido por los mercados: cuando cae el precio de los bonos soberanos, aumenta el rendimiento que los inversores demandan para mantener esos instrumentos. Esa dinámica amplía el diferencial de tasas respecto de los bonos del Tesoro estadounidense y eleva el costo de financiamiento del país.

En este contexto, los rendimientos de algunos títulos argentinos reflejan una prima de riesgo elevada. El AL30 llegó a ofrecer una tasa cercana al 20,4% anual en dólares, mientras que el GD30 se ubicó en torno al 18,4%, niveles que muestran las dificultades que tendría Argentina para regresar al mercado internacional de deuda en condiciones sostenibles.

El problema no se limita a la cotización de los títulos. También repercute sobre las expectativas de financiamiento del Tesoro y la capacidad del Gobierno para administrar los próximos compromisos de deuda.

Uno de los principales interrogantes que aparecen en las mesas financieras es cómo se resolverán las necesidades de financiamiento de 2027 y qué margen tendrá el Ejecutivo para afrontar los vencimientos sin depender de condiciones de mercado excesivamente exigentes.

La incertidumbre también se trasladó a las acciones y al dólar

El deterioro de los bonos tuvo su correlato en el mercado accionario. Los ADR argentinos que cotizan en Wall Street registraron importantes retrocesos, con especial presión sobre los papeles bancarios y energéticos.

La caída de los activos locales también coincidió con una mayor demanda de cobertura cambiaria. El avance del contado con liquidación y la ampliación de la brecha respecto del dólar mayorista volvieron a instalar interrogantes sobre las expectativas cambiarias de los inversores.

Este comportamiento merece atención porque muestra que la cautela no está concentrada exclusivamente en la deuda soberana. Cuando los bonos, las acciones y los instrumentos vinculados al dólar muestran señales de debilidad al mismo tiempo, el mercado comienza a revisar de manera más amplia su exposición al riesgo argentino.

A este escenario se suma un contexto internacional desfavorable, con bajas en las principales bolsas, mayor aversión al riesgo y movimientos cambiarios en economías emergentes que también condicionan el comportamiento de los activos locales.

Sin embargo, el escenario externo no explica por sí solo la magnitud del deterioro. Las dudas domésticas sobre la acumulación de reservas, el programa financiero y la evolución de la economía también forman parte de la evaluación que realizan los operadores.

Las tres variables que mira el mercado

Más allá de la volatilidad de las últimas ruedas, los inversores parecen concentrar su atención en tres cuestiones fundamentales.

1. La acumulación de reservas. La capacidad del Banco Central para fortalecer las reservas internacionales continúa siendo una de las variables centrales para evaluar la solvencia externa del país. El mercado necesita señales consistentes de generación de divisas que permitan respaldar los compromisos futuros.

2. El financiamiento de 2027. La posibilidad de afrontar los vencimientos de deuda sin generar nuevas tensiones financieras constituye otro de los grandes interrogantes. La recuperación del acceso al crédito internacional dependerá, entre otros factores, de que los inversores vuelvan a considerar sostenible la trayectoria financiera argentina.

3. La previsibilidad económica y política. La incertidumbre sobre el rumbo económico y el escenario electoral de 2027 agrega un componente de cautela. Los inversores no solamente observan los resultados fiscales y monetarios actuales: también intentan anticipar la continuidad de las políticas económicas y su capacidad para sostenerse en el tiempo.

Una semana que deja más preguntas que certezas

El cierre de la semana encuentra a los activos argentinos nuevamente bajo presión y con un mercado que parece haber ingresado en una etapa de mayor selectividad.

La suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos representa una señal negativa para las expectativas de normalización financiera. No implica por sí misma un cambio definitivo en las perspectivas económicas, pero sí evidencia que la recuperación de la confianza de los inversores todavía no está consolidada.

Para el Gobierno, el desafío consiste en transformar los avances fiscales y la estabilidad macroeconómica en señales concretas de solvencia externa, acumulación de reservas y capacidad de financiamiento.

En definitiva, el mercado vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cuándo podrá Argentina recuperar una relación de confianza suficientemente sólida como para financiarse a tasas razonables?

Por ahora, la respuesta de los inversores es prudente. La caída de los bonos, la presión sobre el riesgo país y la volatilidad de las acciones muestran que el optimismo financiero todavía convive con dudas importantes.

Argentina termina una semana con una señal que el mercado difícilmente pueda ignorar: recuperar la confianza es tan importante como sostener el equilibrio macroeconómico.