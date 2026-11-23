Resumen Ejecutivo El 15.º Plan Quinquenal de China fija una capacidad productiva de 725 millones de toneladas de granos para 2030, impulsando genética nacional y mecanización agrícola.

fija una capacidad productiva de de granos para 2030, impulsando genética nacional y mecanización agrícola. El Ministerio de Agricultura chino proyecta reducir las importaciones de soja desde el récord de 111,8 millones de toneladas en 2025 a 82,5 millones en 2035.

proyecta reducir las importaciones de desde el récord de en 2025 a en 2035. La estrategia asiática prevé recortar la harina de soja en raciones animales al 10% para 2030 , moderando la demanda externa ante menor producción porcina.

en raciones animales al , moderando la demanda externa ante menor producción porcina. Argentina representa apenas el 6,5% de las importaciones granarias chinas frente al 59,7% de Brasil, enfrentando exigencias crecientes en competitividad logística e infraestructura portuaria.

China comenzó a delinear una nueva estrategia para garantizar su seguridad alimentaria durante la próxima década. El objetivo es claro: fortalecer la producción agrícola interna, incorporar tecnología, mejorar los rindes y reducir, en la medida de lo posible, la dependencia de las importaciones de alimentos.

El rumbo quedó plasmado en el 15.º Plan Quinquenal, aprobado en marzo de 2026, que establece una meta de capacidad de producción de granos de aproximadamente 725 millones de toneladas para 2030, frente a los 695 millones de toneladas fijados como capacidad para 2025.

La estrategia no es un dato menor para el comercio internacional. China es el principal importador mundial de soja y uno de los compradores más relevantes de productos agroindustriales. Cualquier modificación en sus necesidades de abastecimiento puede repercutir directamente sobre los precios internacionales y las oportunidades comerciales de países exportadores como Argentina.

Más producción local y menos dependencia externa

El nuevo plan chino plantea un cambio de enfoque: más que incrementar la superficie agrícola, busca obtener mayores volúmenes a partir de mejoras en productividad.

Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno apuesta a desarrollar tierras agrícolas de alto estándar, ampliar la infraestructura de riego y drenaje, fortalecer la investigación genética y acelerar la mecanización de las tareas productivas.

Entre las metas tecnológicas se destaca que el 85% de las semillas y razas animales estratégicas provengan de desarrollos nacionales. Además, el país pretende superar el 80% de mecanización en las tareas de labranza, siembra y cosecha.

El desafío también involucra a los productores. China enfrenta una estructura agraria altamente fragmentada, con explotaciones cuyo tamaño promedio es inferior a una hectárea, además de un envejecimiento de la población rural.

Por eso, el plan contempla capacitación, incorporación de trabajadores calificados y mejores condiciones para que los productores puedan invertir en sus explotaciones.

La soja, el principal interrogante para el mercado mundial

A pesar de sus objetivos de autosuficiencia, China reconoce que tiene límites para incrementar significativamente su producción de soja.

La disponibilidad de tierras es uno de los principales condicionantes. En 2025, el país produjo 20,9 millones de toneladas e importó un récord de 111,8 millones de toneladas.

Sin embargo, las proyecciones oficiales apuntan a un cambio importante durante los próximos años.

Según el Outlook Agrícola 2026-2035 del Ministerio de Agricultura chino, la producción doméstica de soja podría alcanzar los 24,7 millones de toneladas en 2030 y los 32,3 millones en 2035.

En paralelo, las importaciones bajarían a 90 millones de toneladas en 2030 y a 82,5 millones en 2035.

De concretarse, significaría una reducción de casi 30 millones de toneladas respecto del récord importado en 2025.

No obstante, las estimaciones internacionales plantean un escenario menos pronunciado. La OCDE-FAO proyecta importaciones chinas de aproximadamente 98 millones de toneladas para 2035.

La diferencia entre ambas proyecciones refleja una de las principales incógnitas del mercado: hasta qué punto China podrá sustituir compras externas mediante una mayor producción propia.

Menos harina de soja: otra señal para el complejo exportador

El futuro de la demanda china no dependerá exclusivamente de cuánto produzca el país, sino también de cómo evolucione su industria ganadera y de qué manera formule los alimentos balanceados.

Actualmente, una parte sustancial de la soja importada se destina a la producción de harina para alimentación animal.

En ese sentido, China viene impulsando una reducción de la proporción de harina de soja utilizada en las raciones. El indicador pasó del 17,9% en 2017 al 13% en 2023, mientras que el objetivo oficial es llevarlo a alrededor del 10% para 2030.

La tendencia está vinculada con una política de diversificación de fuentes proteicas y mayor utilización de forrajes, ensilajes y otros ingredientes.

También se proyectan cambios en la composición de la producción de carnes. El volumen total pasaría de 105,3 millones de toneladas en 2025 a 107,3 millones en 2035, pero el sector porcino perdería participación.

Según las estimaciones oficiales, la producción de carne porcina bajaría de 59,4 millones a 55,1 millones de toneladas durante ese período.

Estos cambios son relevantes porque podrían moderar el crecimiento de la demanda de harina de soja y, por lo tanto, de las importaciones del poroto.

¿Qué lugar puede ocupar Argentina?

Para Argentina, el rumbo que adopte China representa una variable estratégica. El país asiático es un actor determinante para el complejo sojero internacional y sus decisiones de compra influyen sobre la dinámica comercial de los principales exportadores.

En 2025, Brasil explicó el 59,7% de las importaciones chinas de granos, mientras que Estados Unidos representó el 12%, Australia el 7% y Argentina el 6,5%.

La concentración de proveedores también constituye un aspecto central de la estrategia china. El Gobierno busca diversificar sus fuentes de abastecimiento y construir canales de suministro externos que considere estables y controlables.

En paralelo, el gigante asiático avanza sobre inversiones en infraestructura logística de sus socios comerciales. Un ejemplo es la terminal de granos de COFCO en el puerto brasileño de Santos, cuya capacidad propia pasó de 4,5 a aproximadamente 14,5 millones de toneladas anuales con su operación plena en 2026.

Este tipo de inversiones refuerza la importancia de la logística y la infraestructura como factores de competitividad dentro del comercio agrícola internacional.

Para Argentina, el desafío será sostener y ampliar su participación en un mercado que seguirá siendo relevante, pero que podría experimentar cambios en sus necesidades de abastecimiento.

Un mercado que seguirá mirando a China

La nueva estrategia alimentaria china no implica un cierre de sus importaciones agrícolas. El objetivo es administrar mejor sus compras, fortalecer la producción interna y diversificar los proveedores externos.

En cereales, la apuesta apunta a garantizar una capacidad productiva estable, incluso frente a condiciones climáticas adversas. En soja, en cambio, la dependencia internacional continuará, aunque el país buscará reducirla mediante mayores rindes y cambios en la alimentación animal.

La principal incógnita para los mercados será la velocidad con la que estos objetivos puedan concretarse.

Las proyecciones oficiales anticipan una reducción significativa de las compras externas, pero las estimaciones internacionales advierten que la demanda podría mantenerse en niveles elevados.

Para el complejo agroexportador argentino, la señal es clara: China seguirá siendo un mercado fundamental, pero su estrategia de abastecimiento podría cambiar las reglas del negocio durante la próxima década.