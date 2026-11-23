Resumen Ejecutivo World2Fly transportó 5.346 pasajeros en octubre en su ruta directa Rosario-Madrid , alcanzando una ocupación estimada del 69% según registros oficiales de Aena .

transportó en octubre en su ruta directa , alcanzando una ocupación estimada del según registros oficiales de . La conexión elimina el traslado terrestre hacia Ezeiza , optimizando costos y tiempos operativos para el entramado productivo, exportador y turístico de Santa Fe .

, optimizando costos y tiempos operativos para el entramado productivo, exportador y turístico de . Acuerdos interlineales en Madrid-Barajas , alianzas con operadores mayoristas y promoción receptiva resultan clave para sostener dos frecuencias semanales en aeronaves Airbus A350-900 .

, alianzas con operadores mayoristas y promoción receptiva resultan clave para sostener dos frecuencias semanales en aeronaves . Las proyecciones para el próximo año estiman entre 4.800 y 6.800 pasajeros mensuales, consolidando un promedio cercano al 77% de ocupación anual.

El enlace aéreo directo entre Rosario y Madrid cerró octubre, su primer mes operativo, con 5.346 pasajeros transportados según estadísticas oficiales de Aena. La conexión, operada por la aerolínea española World2Fly, alcanzó una ocupación estimada del 69% de acuerdo con cálculos difundidos por la cuenta especializada Rosario Vuela.

El servicio comenzó el 1° de octubre con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, mediante aeronaves Airbus A350-900 configuradas para 432 pasajeros. Conviene distinguir el registro oficial de viajeros del porcentaje estimado, que difiere del 75% difundido previamente por fuentes provinciales, ya que Aena certifica movimiento total pero no publica coeficientes de ocupación por ruta.

El presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Pío Drovetta, anticipó en declaraciones a Radio 2 un volumen cercano a 5.400 viajeros y advirtió que la operación requiere "un período de maduración para consolidar su demanda". Como ocurre al inaugurar una nueva línea de exportación industrial, toda ruta de largo alcance necesita estabilizar su flujo comercial.

Para el entramado corporativo de Rosario y la provincia de Santa Fe, la principal ventaja radica en eliminar el traslado terrestre hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Suprimir ese tramo de trescientos kilómetros reduce costos logísticos, ahorra horas improductivas a ejecutivos y facilita misiones comerciales vinculadas con la agroindustria, la maquinaria agrícola y los servicios basados en el conocimiento.

El área de influencia del Aeropuerto Internacional Rosario abarca más de cuatro millones de habitantes, integrando polos productivos como Rafaela, Venado Tuerto, Santa Fe capital y Paraná. Captar apenas una fracción del tráfico corporativo y turístico que hoy parte desde Buenos Aires representa una base suficiente para sostener operaciones regulares hacia Europa.

Sin embargo, sostener un avión de fuselaje ancho plantea desafíos exigentes. Llenar 432 asientos dos veces por semana exige equilibrar la demanda emisiva argentina con el flujo receptivo europeo. Una frecuencia bisemanal limita además la flexibilidad de agendas ejecutivas cortas, obligando a la compañía a competir contra itinerarios diarios que operan desde Buenos Aires.

Para elevar el factor de ocupación, la experiencia internacional ofrece referencias concretas. En el interior argentino, Air Europa logró consolidar su ruta desde Córdoba hacia Madrid combinando acuerdos con operadores mayoristas y conexiones inmediatas. De manera similar, World2Fly expandió previamente su red caribeña apoyándose en paquetes integrados y tarifas competitivas con equipaje incluido.

Resulta determinante ampliar los acuerdos interlineales desde Madrid-Barajas hacia otras capitales europeas, evitando que el pasajero deba emitir boletos separados. Paralelamente, la promoción turística en España sobre los atractivos culturales del litoral santafesino y el aprovechamiento de bodegas para carga aérea de alto valor aportan ingresos complementarios que fortalecen la ecuación financiera del vuelo.

Proyección mensual de pasajeros para el próximo año

Considerando una oferta estable de dos frecuencias semanales —equivalente a unas 7.500 plazas mensuales—, el comportamiento del próximo año responderá a la estacionalidad tradicional del corredor atlántico. Durante enero y febrero, impulsados por el receso estival argentino, se proyecta una ocupación del 82% al 86%, ubicando el tráfico entre 6.200 y 6.600 pasajeros mensuales.

Hacia marzo y abril, el recambio hacia viajes corporativos, ferias industriales europeas y el movimiento de Semana Santa permitiría sostener entre 5.500 y 5.900 viajeros por mes, con una ocupación cercana al 76%. En contraste, mayo y junio marcarán el piso estacional, con registros estimados de 4.800 a 5.200 pasajeros mensuales y factores del 65% al 70%.

El tercer trimestre recuperará dinamismo gracias a la convergencia entre las vacaciones de invierno argentinas y el verano europeo. Para julio y agosto se prevé un salto hacia los 6.000 a 6.500 pasajeros mensuales, superando el 80% de ocupación. En septiembre, con la reactivación de rondas de negocios, el flujo rondaría los 5.600 viajeros.

En el tramo final del año, octubre reflejaría la maduración interanual con cerca de 5.900 pasajeros, mientras que noviembre y diciembre escalarían a un rango de 6.300 a 6.800 viajeros mensuales por las festividades. Este desempeño acumularía alrededor de 71.000 pasajeros anuales, un umbral que habilitaría a World2Fly a evaluar una tercera frecuencia semanal.